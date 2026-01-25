MBC مصر تروج لـ "وننسى اللي كان" بطرح البوستر الثاني

18 حجم الخط

في إطار الاستعداد لانطلاق موسم رمضان الدرامي، تواصل قناة MBC مصر الترويج للمسلسلات التي ستعرض على شاشتها في خلال هذا الشهر الذي يشهد زخما دراميا كبيرا.

وطرحت القناة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي البوستر الثاني لمسلسل وننسى اللي كان للفنانة ياسمين عبد العزيز، وتصدرت ياسمين البوستر بفستان أحمر وخلفها مراسلين وعدد من المصورين الذين يحملون كاميراتهم لتلتقط صورا لياسمين وذلك في إشارة إلى طبيعة دورها في العمل كممثلة ونجمة مشهورة.

وأضاف حساب القناة الرسمي على فيس بوك مع البوست هذا التعليق: “البوستر الدعائي الثاني لمسلسل وننسى اللي كان.. حصريا على MBCMASR في رمضان ”.

تفاصيل من مسلسل وننسى اللي كان

تدخل الفنانة ياسمين عبد العزيز في حالة عزلة تامه بسبب الشائعات التي تطاردها ضمن أحداث مسلسل وننسى اللي الذى سيتم عرضه خلال سباق رمضان 2026، وترفض “جليلة” الشخصية التي تقدمها ياسمين عبد العزيز الظهور لفترة في وسائل الإعلام.



ويساعدها علي تخطي هذه المرحلة المرحلة حارسها وسائقها الخاص الذى يلعب دوره الفنان “كريم فهمي”، والذى تلجأ له بعد ذلك في كل الأزمات التي تواجهها وخاصة في محاربة شيرين رضا ضمن أحداث العمل.



وتتعرض الفنانة ياسمين عبد العزيز خلال أحداث مسلسلها “وننسي اللي كان” المقرر عرضه برمضان 2026، لحادث سيارة وتنقل على إثره لأحد المستشفيات الخاصة، ويقف بجانبها حارسها الخاص الذي يلعب دوره الفنان كريم فهمي.

وخلال أحداث مسلسل وننسى اللي كان، تظهر الحلقات السبب وراء الحادث الذي تعرضت له النجمة جليلة رسلان، لنجد أن شقيقها له يد في الأمر.

وتشهد أحداث مسلسل وننسى اللى كان الذى تقوم ببطولته الفنانة ياسمين عبد العزيز مطاردة زوجها لها، بعد وقوع خلافات كثيرة بينهما مما يجعلها تلجأ لحارس خاص كي يحميها عنها.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من: كريم فهمي، باسم سمرة، خالد سرحان، محمد لطفي، ليلى عز العرب، شيرين رضا، منة فضالي، محمود حافظ، إدوارد، إنجي كيوان، إلهام وجدي، وإيهاب فهمي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.