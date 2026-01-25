الزملوط يشهد ختام ملتقى متطوعي وحدات التضامن بمشاركة 20 جامعة

18 حجم الخط

شهد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم الأحد، ختام فعاليات "الملتقى الثاني لمتطوعي وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات"، الذي احتضنته قاعة المشير طنطاوي بمجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية؛ وذلك بحضور الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتور رجب كامل نائب رئيس جامعة الوادي الجديد لشئون التعليم والطلاب، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية، ووفود طلاب ٢٠ جامعة مصرية.

واستهلت مراسم الاحتفال بعزف السلام الوطني، تلاه عرض فيلم تسجيلي استعرض أبرز المقومات التنموية والمشروعات القومية التي تزخر بها المحافظة، والمكتسبات التي تحققت خلال الأعوام الأخيرة.

وخلال كلمته، ثمّن مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي التعاون البنّاء بين أجهزة المحافظة والجامعة ووزارة التضامن، مستعرضًا محاور عمل وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، والتي تقدم منظومة خدمات متكاملة تشمل التمكين الاقتصادي، ودعم المشروعات الصغيرة لأسر الطلاب، وتوفير الأجهزة التعويضية لذوي الهمم، فضلًا عن إتاحة الخدمات البنكية وتنظيم الملتقيات التوظيفية والمعارض السنوية؛ لدمج الطلاب في سوق العمل وتعزيز ثقافة التطوع.

من جانبه، أكد الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اهتمام الدولة الراسخ بتمكين الشباب واستثمار طاقاتهم كركيزة أساسية في الجمهورية الجديدة، معربًا عن تقديره للدور الحيوي الذي تلعبه وزارة التضامن الاجتماعي في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وموجهًا تحية شكر وتقدير لوفود الجامعات المصرية المشاركة، مؤكدًا أن تواجدهم على أرض المحافظة يجسد معانى التواصل في العمل العام والمشاركة الفعالة في مسيرة البناء.

وعلى هامش الفعاليات، أدار المحافظ حوارًا مفتوحًا مع الطلاب المشاركين، تبادل خلاله الرؤى والأفكار، مُجيبًا على استفساراتهم ومناقشًا مقترحاتهم في أجواءٍ تفاعلية مثمرة، حيث اختتم الحفل بتبادل الدروع التذكارية بين المحافظة ووزارة التضامن الاجتماعي والجامعة، وتكريم نخبة من المتطوعين المتميزين، والتقاط الصور التذكارية مع الوفود المشاركة وطلاب الجامعات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.