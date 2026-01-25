في الذكرى الـ74 لعيد الشرطة، محافظ الوادي الجديد يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري

18 حجم الخط

وضع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بمقر إدارة قوات الأمن، بحضور السيدة حنان مجدى نائب المحافظ، واللواء وليد منصور مساعد وزير الداخلية لأمن المحافظة، والعقيد محمد شعراوى المستشار العسكري للمحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بالذكرى ال74 لعيد الشرطة المصرية.

بدأت المراسم بعزف الموسيقى العسكرية لـ "سلام الشهيد"، أعقبها قراءة الفاتحة على أرواح شهداء الشرطة الأبرار الذين قدّموا أرواحهم فداءً للوطن، وسطّروا بدمائهم أروع ملاحم البطولة من أجل استقرار مصر وسلامة أراضيها.

وحرص الزملوط على تقديم التهنئة لقيادات وأفراد ومجندي الشرطة، مثمنًا تضحياتهم في حفظ الجبهة الداخلية، وتأمين مكتسبات التنمية التى تشهدها المحافظة في ظل الجمهورية الجديدة، داعيًا الله أن يحفظ مصر قيادةً وشعبًا، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.

محافظ الوادي الجديد يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري

الشرطة المصرية صمام الأمان للمجتمع

وأكد الزملوط، أن الاحتفال بعيد الشرطة يأتي تخليدًا لذكرى معركة الإسماعيلية المجيدة، التي ستظل رمزًا للصمود والتضحية في تاريخ الشرطة المصرية، ودليلًا على بسالة رجالها وقدرتهم على مواجهة التحديات وحماية مقدرات الوطن وشعبه.

كما أكد محافظ الوادي الجديد، على أن الشرطة المصرية ستظل صمام الأمان للمجتمع، تعمل بكل إخلاص من أجل خدمة المواطنين، والحفاظ على الأمن الداخلي، ودعم مسيرة الاستقرار والتنمية، مع الدعاء بأن يحفظ الله مصر وشعبها من كل سوء.

وأشار المحافظ إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببذل المزيد من الجهود لمواجهة تحديات المرحلة، واستمرار العمل بإخلاص وتجرد من أجل رفعة الوطن وتحقيق الازدهار المنشود وتحقيق آمال وتطلعات المواطنين ومزيدا من النمو الاقتصادي.

محافظ الوادي الجديد يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري

محافظ الوادي الجديد يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري

محافظ الوادي الجديد يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري

محافظ الوادي الجديد يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.