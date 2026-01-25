ضبط عاطل تخصص في سرقة متعلقات المصلين من داخل أحد المساجد بعابدين

18 حجم الخط

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطل تخصص في سرقة متعلقات المصليين من داخل احد المساجد بمنطقة عابدين.

سرقة متعلقات المصليين بعابدين

تلقي قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم الحدائق باكتشافه سرقة مبلغ مالي من ملابسه حال أداء الصلاة بأحد المساجد بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين انه عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا، وبحوزته المبلغ المالي المستولى عليه.

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بأسلوب المغافلة، وأضاف بارتكابه واقعتي "سرقة هاتف محمول، ومبلغ مالي" بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط المسروقات.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة السرقة

جرم قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، السرقة بكل أشكالها وألوانها وأوضح في نصوصه أهمية الحسم الشديد وعدم التهاون في هذه الجرائم وبعضها يصل فيه العقوبة إلى السجن المؤبد وفق شروط خمسة.

شروط تجيز السجن المؤبد في جرائم السرقة:

1- أن تكون هذه السرقة حصلت ليلًا.

2- أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.

3- أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.

4- أن يكون السارقون قد دخلوا دارًا أو منزلًا أو ملحقات مسكونة أو معدة للسكنى، أو كسر باب ونحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة انتحال صفة بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.