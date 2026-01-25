الأحد 25 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط عاطل تخصص في سرقة متعلقات المصلين من داخل أحد المساجد بعابدين

ضبط المتهم
ضبط المتهم
18 حجم الخط

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطل تخصص في سرقة متعلقات المصليين من داخل احد المساجد بمنطقة عابدين.

سرقة متعلقات المصليين بعابدين 

تلقي قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم الحدائق باكتشافه سرقة مبلغ مالي من ملابسه حال أداء الصلاة بأحد المساجد بدائرة القسم. 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين انه عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا، وبحوزته المبلغ المالي المستولى عليه.

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بأسلوب المغافلة، وأضاف بارتكابه واقعتي "سرقة هاتف محمول، ومبلغ مالي" بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط المسروقات.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة السرقة

جرم قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، السرقة بكل أشكالها وألوانها وأوضح في نصوصه أهمية الحسم الشديد وعدم التهاون في هذه الجرائم وبعضها يصل فيه العقوبة إلى السجن المؤبد وفق شروط خمسة.

شروط تجيز السجن المؤبد في جرائم السرقة:

1- أن تكون هذه السرقة حصلت ليلًا.

2- أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.

3- أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.

4- أن يكون السارقون قد دخلوا دارًا أو منزلًا أو ملحقات مسكونة أو معدة للسكنى، أو كسر باب ونحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة انتحال صفة بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سرقة متعلقات المصليين بعابدين سرقة متعلقات المصليين متعلقات المصليين بعابدين المصليين بعابدين عابدين منطقة عابدين قسم شرطة عابدين قسم شرطة شبرا

مواد متعلقة

تحريات مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة شاب أسفل عقار بعابدين

ضبط 3 أشخاص بتهمة سرقة معدات تصوير من داخل شركة بعابدين

حبس 7 أشخاص بتهمة الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بعابدين

ضبط 7 أشخاص لقيامهم بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بعابدين
ads

الأكثر قراءة

كرة اليد، تعادل تونس والمغرب في كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة أرسنال ومانشستر يونايتد

أسعار الحديد اليوم الأحد 25 يناير 2026 في المنيا

3 أسماء مرشحين لخلافة أرني سلوت في تدريب ليفربول

أحمد الرافعي: معرض القاهرة الدولي للكتاب يؤكد أن القراءة لا تموت (فيديو)

بعد بيان إدارة the voice، أحمد سعد يوجه رسالة للجمهور السعودي

زغلول صيام يكتب: هل ضريبة المحمول أهم من دعم المصانع الرياضية يا رئيس الوزراء؟! أين تذهب ملايين الدولارات؟!

خبير استراتيجي: تأجير الجولان 25 عامًا بداية لتنفيذ المخطط الإسرائيلي لممر داوود

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأحد 25-1-2026 في الأسواق

أسعار الجبس في سوق مواد البناء اليوم الأحد 25-1-2026

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الأحد 25 يناير 2026 في الأسواق

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء اليوم الأحد 25 يناير 2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا القاضي في المنام وعلاقته بالنجاة من الحسد والظلم

موعد الليلة الختامية للعارف بالله سيدي عبدالرحيم القنائي

ليس في الإمكان أبدع مما كان، كتاب يفتح أعمق إشكاليات علم الكلام في جناح حكماء المسلمين

المزيد
الجريدة الرسمية