تركيا تكشف حقيقة نشر رادار عسكري متقدم في مطار دمشق

مطار دمشق
نفت السلطات في تركيا، اليوم الأحد، التقارير التي تفيد بأن أنقرة نشرت نظام رادار في مطار دمشق الدولي لتنفيذ عمليات عسكرية.

وقال مركز مكافحة التضليل الإعلامي التابع لدائرة الاتصالات في الرئاسية التركية في بيان صادر عنه اليوم الأحد: "الادعاءات بأن تركيا قامت بتركيب نظام رادار في مطار دمشق الدولي لتنفيذ عمليات عسكرية هي معلومات مضللة". 

تقارير تتحدث عن الرادار التركي

وأضاف البيان أن نظام رادار مراقبة الحركة الجوية المثبت في مطار دمشق يستخدم حصرا للأغراض المدنية. 

وأكدت أنقرة أنه تم نشر هذا النظام بناء على طلبات واحتياجات السلطات السورية، ويهدف إلى تحسين كفاءة مراقبة المجال الجوي وضمان سلامة الطيران. 

وشدد البيان أيضا على أن هذه التقارير مجرد تكهنات تهدف إلى تقويض علاقات تركيا مع الدول الصديقة والشقيقة والمجاورة. وحثت السلطات على تجاهل هذه المنشورات.

وقد ذكرت قناة i24 الإسرائيلية يوم الأربعاء الماضي أن تركيا قامت بنشر نظام رادار عسكري متقدم في مطار دمشق الدولي.

وأشار تقرير القناة إلى أن نشر أنظمة الرادار التركية في الأراضي السورية كان موضع تقارير استخباراتية غربية قبل عدة أسابيع، حيث حذرت مصادر من أن مثل هذه الخطوة "قد تقلل بشكل كبير من حرية العمل الجوي لإسرائيل في أجواء" سوريا، التي استخدمتها إسرائيل بحرية خلال العام الماضي، وفقا للتقرير، حتى للوصول إلى أهداف في دول أخرى مثل إيران. 

