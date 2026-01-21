إعلام عبري: تركيا نشرت منظومة رادار في مطار دمشق الدولي

18 حجم الخط

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، نقلًا عن مصادر مطلعة، بأن تركيا نشرت منظومة رادار في مطار دمشق الدولي، في خطوة وُصفت بأنها تطور لافت في المشهد العسكري والأمني داخل الأراضي السورية.

تأثير مباشر محتمل على حرية الحركة الجوية الإسرائيلية

وبحسب المصادر، فإن وجود الرادار التركي قد يحدّ من نشاط سلاح الجو الإسرائيلي في الأجواء السورية، خاصة في ما يتعلق بعمليات الرصد والإنذار المبكر، ما قد يفرض قيودًا جديدة على التحركات الجوية الإسرائيلية في المنطقة.

ويُنظر إلى هذا التطور على أنه قد يُحدث تغييرًا في قواعد الاشتباك غير المعلنة في الساحة السورية، حيث تعتمد إسرائيل منذ سنوات على هامش واسع من الحرية الجوية لتنفيذ عملياتها، وسط غياب منظومات رصد فعالة في بعض المناطق.

مخاوف إسرائيلية من اتساع نطاق المراقبة الجوية

وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن توسيع نطاق المراقبة الجوية داخل سوريا، بدعم تركي، قد يؤدي إلى إعادة تقييم إسرائيل لآليات عملها العسكرية، تحسبًا لأي تغيرات قد تمس أمنها أو تقلص قدرتها على تنفيذ عملياتها الجوية في العمق السوري.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه نفذ غارات جوية استهدفت أربعة معابر حدودية بين سوريا ولبنان، زاعمًا أن هذه المعابر تُستخدم من قبل حزب الله في نقل الأسلحة والعتاد العسكري. وقال الجيش إن الهجمات جاءت ضمن عمليات تهدف إلى “منع تعزيز القدرات العسكرية” للحزب على الحدود الشمالية.

الاحتلال يزعم اغتيال تاجر ومهرب أسلحة رئيسي في غارات على الحدود السورية-اللبنانية

وأضاف جيش الاحتلال أنه قتل تاجرًا ومهرب أسلحة وصفه بـ«الرئيسي» خلال الغارات التي نُفذت على الحدود بين سوريا ولبنان، معتبرًا أن العملية تمثل ضربة مباشرة لشبكات التهريب والدعم اللوجستي التابعة لحزب الله في المنطقة.

القناة 12 الإسرائيلية: غارة جوية تستهدف معبرًا حدوديًا بين سوريا ولبنان

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، نقلًا عن مصادر مطلعة، بأن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ هجومًا جويًا استهدف معبرًا حدوديًا بين سوريا ولبنان، في تصعيد جديد على الجبهة الشمالية، وسط توتر متزايد في المنطقة.

يديعوت أحرونوت: استهداف 4 معابر حدودية في هجمات متزامنة

وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، نقلًا عن مصادر إسرائيلية، أن سلاح الجو الإسرائيلي شن غارات استهدفت أربعة معابر حدودية بين سوريا ولبنان، مشيرة إلى أن الهجمات جاءت ضمن عملية جوية مركزة تهدف إلى تعطيل خطوط عبور على الحدود المشتركة بين البلدين.

وتأتي هذه الغارات في ظل تصعيد متواصل تشهده المنطقة، حيث تعتبر المعابر الحدودية نقاطًا حساسة من الناحية الأمنية والعسكرية. ويعكس استهدافها رسائل إسرائيلية مباشرة تتعلق بالتحركات عبر الحدود السورية-اللبنانية، في وقت تزداد فيه المخاوف من اتساع رقعة المواجهة الإقليمية.

وأكد الجيش اللبناني أن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة تعرقل استكمال تنفيذ خطة الجيش الخاصة بحصر السلاح في البلاد، معتبرًا أن هذه الهجمات تمثل عقبة كبيرة أمام جهوده لضمان الأمن والسيطرة على الترسانة العسكرية غير المرخصة داخل لبنان.

