اخبطوا رأسكم في الحيطة، محمد على خير يرد على عدم إلغاء قرار ضريبة المحمولة

فرض ضريبة جمركية على المحمول، علق الإعلامي محمد علي خير على تصريح نائب وزير المالية للسياسة الصريبية، شريف الكيلاني، والذي أكد فيه أنه "لا نية للعدول عن قرار رسوم الهواتف المحمولة".

الحكومة لن تلغي الضريبة الجمركية على المحمول



ووصف محمد علي خير تصريح نائب وزير المالية شريف الكيلاني بأنه تصريح "غير سياسي في توقيته ومضمونه"، كاشفًا أن الكيلاني يوجه رسالة بتصريحه، مفادها "اخبطوا رأسكم في الحيطة".

تصريحات شريف الكيلاتي بعدم إلغاء ضريبة المحمول تثير الجدل، فيتو



وكان شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والجمركية، قد أكد، في تصريحات تليفزيونية أنه "لا توجد نية للتراجع عن قرار فرض رسوم على الهواتف المحمولة، والذي يتضمن إلغاء الإعفاء الجمركي عن هاتف واحد بصطحبة القادم من الخارج".

وأضاف شريف الكيلاني: "لا تراجع عن إلغاء الإعفاء الجمركي لهواتف القادمين من الخارج"، موضحًا أن "الهدف من القرار لا يرتبط بزيادة الحصيلة المالية، وإنما يأتي في إطار حماية الصناعة الوطنية، التي أصبحت قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي بمختلف فئاته وبجودة مماثلة للمنتجات المستوردة، باستثناء نوع واحد فقط يمثل نحو 0.5% من إجمالي الاستهلاك المحلي".

مصر تنتج 20 مليون محمول سنويًا بأسعار تنافسية



وأكد الكيلاني أن "الدولة لم تكن قادرة في السابق على فرض رسوم جمركية على الهواتف المحمولة، بسبب محدودية الإنتاج المحلي، إلا أن الوضع تغير حاليًا مع وجود صناعة محلية تنتج نحو 20 مليون جهاز سنويًا بأسعار تنافسية".

وقال شريف الكيلاني: إن "أسعار الهواتف المنتجة محليًا أقل من نظيرتها المستوردة، باستثناء منتج واحد"، مؤكدًا أنه "لا يمكن الإخلال بالنظام الجمركي أو التراجع عن حماية الصناعة الوطنية" من أجل هذا الاستثناء"، ومضيفًا: "من يستطيع شراء هواتف مرتفعة الثمن يمكنه تحمل سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها".

فرض ضريبة على التليفون المحمول، فيتو



وأشار إلى "تكبد الدولة خسائر بمليارات الجنيهات نتيجة إعفاء الهواتف المحمولة من الجمارك خلال فترات سابقة، في ظل وجود عمليات تهريب أثرت سلبًا على السوق والصناعة المحلية"، جسبمت قال شريف الكيلاني.

وكان محمد علي خير قد طالب الحكومة، في تغريدة سابقة، بأن تحافظ الحكومة على ما وصفه بـ "حبل الود" مع المصريين المغتربين، بعدم العمل بقرار "إلغاء إعفاء الهواتف من الجمارك في مصر"، الذي أثار غضب المصريين المغتربين.

المطالبة بإلغاء قرار ضرائب المحمول



وقال محمد علي خير عن قرار إعفاء الهواتف من الجمارك في مصر: “ما حصدته الخزينة العامة من فرض جمارك علي تليفونات المغتربين بالخارج العام الماضي بلغت 210 ملايين دولار... إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج العام الماضي بلغت 39 مليار دولار”.

فرض رسوم جمركية على المحمول، فيتو

وأشار إلى أن "شخص ما، وصفة بالـ"عبقري"، مؤكدًا أن من يعتقد أن 210 ملايين دولار أهم من تحويلات المصريين بالخارج الذين انتشرت بينهم دعوات غاضبة تطالب ايقاف تحويلاتهم للبنوك المصرية”.

وطالب محمد على خير الحكومة بإلغاء القرار، فقال: "حافظوا علي حبل الود مع أبنائنا بالخارج.. بلاش قصر النظر.. طالما القرار أغضب مصريين الخارج وشعروا أنه ظالم لهم.. ينبغي إلغاؤه فورًا".

وقال محمد علي خير "من حق كل مصري قادم من الخارج إدخال جهاز محمول معه سنويًا ومعفى من الجمارك، حد أدني لرد جميل للمصريين بالخارج".

وقال محمد علي خير: "أكيد هناك عقلاء في الحكومة سيلغون هذا القرار".



