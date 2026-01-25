اختتام فعاليات الدورة الرابعة من نموذج محاكاة شبكة المنافسة العربية

18 حجم الخط

انتهت فعاليات الدورة الرابعة لنموذج محاكاة سلطات المنافسة العربية، والذي عقده جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري بالتعاون مع سلطات المنافسة العرب تحت مظلة شبكة المنافسة العربية، والذى استمر على مدار ثمانية أيام في الفترة من 13 يناير حتى 22 يناير 2026، بمشاركة طلاب كليات القانون والاقتصاد من مختلف جامعات الدول العربية.

نموذج محاكاة سلطات المنافسة العربية

وخلال نموذج المحاكاة تم تعريف الطلاب المشاركين بسياسات وقوانين المنافسة، والمهام التي يقوم بها العاملون بسلطات المنافسة العربية؛ وآليات الكشف عن الممارسات الاحتكارية وكيفية مواجهتها.

وخصصت الأيام الثلاثة الأخيرة من النموذج للتدريب العملى من خلال تقسيم المتدربين إلى فرق للعمل على قضية افتراضية، حيث قام كل فريق بمحاكاة دور سلطات حماية المنافسة، من خلال تحليل القضايا المعروضة عليهم، وما يتوافر لديهم من أدلة ومستندات، لمحاولة الكشف عن المخالفات الوارد بهذه القضايا، وتقديم عرض حول ما تم التوصل إليه من مخالفات والتحليل الفني -القانوني والاقتصادي- المستخدم أمام لجنة التحكيم.



وتشكلت لجنة تحكيم من كلٍّ من؛ سارة عبد الحميد المستشار الاقتصادي لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بجمهورية مصر العربية، ورئيس مركز الأونكتاد للتدريب على حماية المنافسة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، محمد شيخ روحه مقرر عام بمجلس المنافسة بالجمهورية التونسية، وبن خليفة جلال، مقرر بمجلس المنافسة بالجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، والذين قاموا بتقييم العروض التقديمية لكل فريق.

وأسفر التقييم عن فوز الفريق الذى يضم الطلاب؛ لولوه عبد الله العنزي (السعودية)، الجازي خالد القحطاني (السعودية)، ومحمد يعقوب يوسف نبراس (البحرين)، وتوري كريمة إيناس (الجزائر)، ومن المقرر أن يتم تكريمهم على هامش فعاليات المؤتمر السنوي الخامس لشبكة المنافسة العربية بنهاية شهر إبريل من العام الحالي، والمزمع انعقاده بالبحرين.

الدول الأعضاء بشبكة المنافسة العربية

كما توجه أعضاء لجنة التحكيم بالشكر لكافة الطلاب المشاركين، لما بذلوه من جهد ملموس خلال العروض التقديمية الخاصة بهم، متمنين مزيد من التعاون بين الدول الأعضاء بشبكة المنافسة العربية، فيما أعرب الطلاب المشاركين عن امتنانهم للقائمين على نموذج المحاكاة، وما أضافوه إليهم من خبرات علمية اكتسبوها على مدار أيام التدريب.

والجدير بالذكر أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري قد بادر في عام 2022 بإنشاء نموذج محاكاة شبكة المنافسة العربية، وذلك بهدف خلق جيل واعي بسياسات وقوانين حماية المنافسة قادر على تلبية احتياجات سوق العمل والمساهمة فى التنمية المستدامة للدول العربية، وهو الأمر الذي كلل بحصول الجهاز على الجائزة الشرفية من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.