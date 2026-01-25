الوطنية للإعلام تهنئ الداخلية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة

18 حجم الخط

هنأت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلمانى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية والشرطة المصرية بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لمعركة الإسماعيلية الخالدة؛ كما تهنئ رجالها البواسل الذين هم عيون الوطن الساهرة للحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

وقال المسلماني: إن تلك الذكرى تجسد بطولات رجال الشرطة البواسل في ملحمة عظيمة وصفحة ناصعة، سطروا خلالها أسمى آيات النضال الوطني، فى مواجهة عدوان الخامس والعشرين من يناير سنة 1952، وتواصل الشرطة المصرية أداء واجبها المقدس، من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار.

تحية لأسر الشهداء

كما وجه رئيس الهيئة تحية التقدير والعرفان لأسر الشهداء الأبرار، الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة من أجل حماية الوطن وأمان المواطنين.

في جانب آخر، احتفت مؤخرا الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني بتاريخ الإذاعي والكاتب والشاعر المصري الكبير صبري سلامة، عبر سهرة خاصة على إذاعة البرنامج العام، وكذلك إنتاج وثائقي إذاعي يتناول حياته وتاريخه المهني وعطاءه الكبير للإذاعة المصرية، ويتحدث في الوثائقي عدد من تلاميذه ومحبيه.

والإذاعي صبري سلامة من مواليد محافظة المنوفية 4 يناير 1925، تخرج في كلية الحقوق عام 1956، التحق بالإذاعة المصرية عام 1957، وتدرج في مختلف المناصب حتى أصبح مديرًا لمعهد الإذاعة والتليفزيون "أكاديمية ماسبيرو"، وكتب وقدم العديد من البرامج الإذاعية من أشهرها برنامج "ع الماشي" و" قطوف الأدب من كلام العرب"، كما قدم البيان رقم 7 الصادر عن القوات المسلحة المصرية في انتصارات أكتوبر 1973.

