شراكة إعلامية استراتيجية بين مؤسسة الأهرام والتليفزيون المصري

18 حجم الخط

وقعت مؤسسة الأهرام والتليفزيون المصري، بروتوكول تعاون لتعزيز المحتوى الإعلامي المشترك، بحضور المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وأحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.



وأعرب المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عن سعادته بتوقيع بروتوكول التعاون، مؤكدًا أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل بين المؤسسات الصحفية والإعلامية الوطنية، وتدعم جهود تطوير المحتوى الصحفي والإعلامي بما يتماشى مع متغيرات العصر، ويعكس الدور الوطني للمؤسسات الصحفية والإعلامية في خدمة المجتمع والمصالح المصرية العليا.

وأشار أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إلى أن التعاون مع مؤسسة الأهرام يُعد نموذجًا للتكامل بين الإعلام المقروء والمرئي والمسموع، موضحًا أن البروتوكول يفتح آفاقًا واسعة للإنتاج المشترك والتدريب وتبادل الخبرات، بما يعزز من قوة وتأثير الرسالة الصحفية والإعلامية الوطنية خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه، أكد الدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، أن البروتوكول يعكس رؤية الأهرام في الانفتاح على شراكات استراتيجية فاعلة، تقوم على توظيف الخبرات المتراكمة والإمكانات البشرية والتكنولوجية لدى الجانبين، بما يسهم في إنتاج محتوى صحفي وإعلامي مهني، قادر على المنافسة، ويلبي احتياجات الجمهور المصري والعربي.

كما أشار إلى أن البرتوكول ينطلق من قناعة بأهمية مواجهة التحديات المشتركة على قاعدة التعاون بين المؤسسات الصحفية والإعلامية الوطنية، والإيمان بما تمتلكه هذه المؤسسات من إمكانيات وفرص ضخمة تعزز هذا التعاون في مختلف المجالات، وبما يحقق المكاسب المشتركة لجميع الأطراف.

ويشمل البروتوكول عددًا من المحاور الرئيسية لتعميق التعاون المشترك، أهمها:

- تعزيز المحتوى الإعلامي المشترك من خلال دعم وتطوير المحتوى عن طريق تبادل المواد الإخبارية والتحقيقات الصحفية بين مؤسسة الأهرام وشبكات وقنوات الهيئة الوطنية للإعلام.

- الإنتاج المشترك، من خلال إنتاج برامج تليفزيونية ووثائقية مشتركة تستفيد من المواد الأرشيفية المتوفرة لدى الهيئة الوطنية للإعلام ومؤسسة الأهرام.

- الترويج المتبادل، من خلال الترويج المتبادل للمطبوعات والإصدارات الخاصة بمؤسسة الأهرام عبر منافذ الهيئة الوطنية للإعلام، وقيام مؤسسة الأهرام بالترويج للإنتاج التليفزيوني والإذاعي من مسلسلات وبرامج وخلافه.

- التدريب والتطوير، من خلال تصميم وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في أكاديمية ماسبيرو للتدريب التابعة للهيئة الوطنية للإعلام والمراكز المعنية بالتدريب التابعة لمؤسسة الأهرام. وتشمل هذه البرامج الصحافة الرقمية، وصناعة المحتوى التلفزيوني والإذاعي، وكذلك تبادل المدربين والخبراء.

- الأرشيف والتوثيق، من خلال إتاحة المواد الأرشيفية الرقمية والمطبوعة المملوكة للطرفين للبحث والاستخدام، والتعاون في مشروعات رقمنة المواد التاريخية والإعلامية المشتركة.

- تبادل الاستشارات في مجال تطوير الشبكات والبنية التحتية الرقمية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وصناعة المحتوى في إطار القوانين المعمول بها.



- التعاون في مجال التغطيات والفعاليات، من خلال التنسيق المشترك لتغطية الفعاليات والمؤتمرات على المستوى الوطني والدولي وتنفيذ حملات إعلامية مشتركة لخدمة قضايا اجتماعية أو تنموية محددة.



كما اتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الطرفين تجتمع بصفة دورية ربع سنوية على الأقل لوضع خطط العمل التفصيلية ومتابعة تنفيذ بنود البروتوكول.



حضر توقيع البروتوكول من الوطنية للإعلام كل من ريهام الديب وسامي الغزالي أعضاء الهيئة الوطنية للإعلام و محمد إبراهيم رئيس قطاع التليفزيون وغادة الفقي رئيس قطاع الأخبار ومحمد لطفي رئيس قطاع الإذاعة والدكتور عبدالعزيز عبدالفتاح رئيس قطاع القنوات الإقليمية والمذيعات القديرات هناء السمري وشيرين الشايب وعواطف أبوالسعود وجيهان طلعت رئيس إذاعة البرنامج العام وعبدالرحمن بسيوني رئيس إذاعة صوت العرب، كما حضر رؤساء القنوات منال الدفتار واسامة راضي ودينا عثمان وعمرو عابدين وسيد فؤاد وسهى النقاش ومحمد عفيفي ومحمد دنيا.



ومن الهيئة الوطنية للصحافة الكاتب الصحفي علاء ثابت وكيل الهيئة والأعضاء حمدى رزق وسامح محروس واسامة أبو باشا ومروة السيسي الأمين العام والمستشار عادل بريك المستشار القانوني للهيئة والدكتور أحمد مختار مستشار الهيئة لشئون الاستثمار.



حضر التوقيع الدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام والمهندس أسامة نصر مدير عام المؤسسة ورؤساء التحرير محمد الدسوقي وحسين الزناتي ونيفين كامل وسوسن مراد وايمان عراقي وهشام الزيني ومحمود صبري ومحمد عبدالله وكل من مديري العموم اشرف عبدالسلام ونهى رشدي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.