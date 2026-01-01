حفل استثنائي لقرعة العمرة المجانية بماسبيرو على مسرح التليفزيون

18 حجم الخط

أقيمت القرعة العلنية بين المتقدمين للعمرة المجانية بالهيئة الوطنية للإعلام، اليوم ليكون أول أعمال العام الجديد بماسبيرو، وذلك في حفل استثنائي ضم عددا كبيرا من أبناء ماسبيرو.

حرص الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام على حضور الفعاليات وسط أبناء الهيئة، قائلًا إنه يتم التواصل مع أبناء ماسبيرو بكل الأنشطة التي تم عملها بجهدهم، حيث تمت إعادة فتح المسرح وتطوير الاستديوهات ولازال العمل مستمرًا بها.

وفي عام 2026 سيبدأ مشروع رقمنة لإنقاذ مليون و400 ألف شريط وتحويلهم إلى مستوى رقمي، كذلك في عام 2026 سيكون في ماسبيرو طفرة في الإرسال وفي محطات البث ونقلة في مستوى الاستديوهات، ومراجعات في الوضع المالي للهيئة، لتكون قادرة على المنافسة وتحسين الأوضاع المالية للعاملين.

ملف المعاشات

وعن ملف المعاشات قال: أنهينا الجانب المتعلق بالهيئة الوطنية للإعلام وهو مجهود شاق جدًا محاسبيا يخص كل تفاصيل هذا الملف، كما أن ممثل وزارة المالية قال في اجتماع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي منذ أيام أن وزارة المالية، من جانبها أنهت كل التفاصيل بتنفيذ تام لتوجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي في هذا الصدد، وننتظر الإجراءات الطبيعية من موافقات ونتائج، لكننا أنهينا الجانب الشاق والمعقد محاسبيًا لكل الزملاء العزيزين على قلوبنا ممن هم على المعاش، وننتظر أخبار جيدة بهذا الصدد وبصدد أمور أخرى تخص الهيئة الوطنية للإعلام.

وأضاف المسلماني في كلمته: حتى ما يخص الأوضاع المالية للعاملين بالهيئة هي موضع مراجعات، وسنبذل أي فرصة لتحسين أوضاع أبناء ماسبيرو سواء داخل الخدمة أو خارجها، وكذلك تحسين الرعاية الطبية، فقد أتينا على وضع تدركونه من الديون في كل اتجاه: في الرعاية الطبية والتأمينات وبنك الاستثمار والضرائب وغيره، ولأول مرة نجد حلولًا جذرية لأزمات كثيرة ظلت لعقود طويلة دون حل، ونأمل في جهودنا مع الحكومة ورئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي وبتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي أن نستطيع حلحلة هذه الأزمات أو انهائها تمامًا، ويكون عام 2026 هو عام انطلاقة ماسبيرو سواء على صعيد الأوضاع المالية للعاملين أو على صعيد عودة الشاشة والإذاعة إلى عصرها الذهبي، نحن أسرة وأخوة وسيكون ماسبيرو أفضل بجهودنا جميعا.

أقيم الحفل بوجود لجنة العمرة بإشراف أمين عام الهيئة الوطنية للإعلام مجدي لاشين، ومفوض اللجنة كمال قنديل رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية وعضوية سامي العزالي عضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام وأسامة سالم نائب رئيس القطاع الاقتصادي.

40 رحلة عمرة مجانية

تم السحب على 40 رحلة عمرة مجانية، حيث كان مقررًا فوز 10 من أصحاب الحالات الإنسانية وذوي الهمم، تمت زيادتهم بالتفاوض مع الشركة المانحة، إلى 6 رحلات للحالات الإنسانية و7 حالات لذوي الهمم، وكذلك 10 رحلات لأبناء الهيئة من أصحاب الخبرات من المعاشات، وفاز العاملون الحاليين بماسبيرو ب 20 رحلة عمرة.

