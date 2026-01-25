القابضة: إنشاء موقع إلكتروني متخصص في ترشيد استهلاك المياه

18 حجم الخط

اجتمع المهندس أحمد جابر شحاتة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مع الدكتور أحمد نظمي مدير شركة بورد للاستشارات (The Board Consulting)، بحضور الدكتور ابو العباس عيسى نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، لمناقشة مشروع تعزيز الوعي المجتمعي ومكون الاتصال والتوعية ضمن برنامج توسعة الصرف الصحي بمحافظة الفيوم، وذلك في إطار دعم البعد الخدمي والمجتمعي للمشروع.

وأكد المهندس أحمد جابر شحاتة أن مشروع تعزيز الوعي المجتمعي والتوعوى يحظى باهتمام الشركة القابضة، ويمثل ركيزة رئيسية في رفع وعي المواطنين بقضايا المياه من خلال استراتيجية متكاملة للاتصال والتوعية والإعلام، مشيرا إلى أهمية تعزيز الشراكة مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني باعتبارها شريكًا فاعلًا في الوصول إلى المواطنين وتنفيذ المبادرات التوعوية وتعظيم الأثر المجتمعي للمشروع.

وأضاف المهندس أحمد جابر أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تقدم كامل الدعم المؤسسي والفني لضمان سرعة تنفيذ المشروع، وتسريع وتيرة الإنجاز خلال الفترة المقبلة، بما يحقق الأهداف المخططة ويخدم المواطنين بمحافظة الفيوم على الوجه الأمثل.

وأكد الدكتور أبو العباس عيسى نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، أن المكون المجتمعي ومكون الاتصال والتوعية يمثلان عنصرًا محوريًا في إنجاح المشروع وتعظيم مردوده الاجتماعي والبيئي، مشيرًا إلى ضرورة تسريع وتيرة العمل والإنجاز خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه، أكد محمد صلاح مدير عام التوعية والإعلام وخدمة العملاء، أن المشروع يتضمن تنفيذ حزمة متكاملة من المبادرات المؤسسية في مجالات التوعية والاتصال، تشمل إطلاق دبلومة متخصصة لتأهيل أخصائيي التوعية، وإنشاء موقع إلكتروني متخصص في ترشيد استهلاك المياه، وتطوير مكتبة إلكترونية شاملة لمواد التوعية، وتنظيم مسابقة للتميز بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير والجمعيات الأهلية العاملة في مجال المياه على مستوى محافظة الفيوم والمستوى القومي، إلى جانب التوسع في برامج التدريب وبناء القدرات، وتنفيذ استراتيجية متكاملة للتواصل والاتصال تضم مجالات الإعلام والتوعية وخدمة العملاء والمشاركة المجتمعية، وتفعيل استراتيجية الاتحاد النوعي، فضلًا عن إنتاج مجموعة من الأفلام التوعوية وأفلام ترشيد الاستهلاك لدعم تغيير السلوك المجتمعي وتعزيز الاستخدام الرشيد للمياه.

وخلال الاجتماع، استعرض ممثلو شركة بورد عرضًا تقديميًا يوضح البرنامج الزمني لمراحل تنفيذ المشروع، مع إعداد خطة تصحيحية لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وتحقيق أقصى أثر خدمي ومجتمعي للمشروع.

وأوضح الدكتور أحمد نظمى، أن المشروع بدأ بالمرحلة الاستكشافية لرصد ودراسة الجهود والاستراتيجيات السابقة ومراجعة المستندات والدراسات المتاحة، يعقبها إطلاق التقرير المبدئي، ثم الانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلي،

ويُنفذ البرنامج بدعم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وبمساهمة من الاتحاد الأوروبي (European Union)، وبالتعاون مع شركاء التنفيذ والاستشارات، بما يعكس التزامًا دوليًا بدعم جهود الدولة المصرية في تطوير البنية التحتية لقطاع المياه والصرف الصحي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

فيا اكدت الدكتورة سارة حماد، مدير المشروع، أن المشروع يستهدف تطوير التفاعل المجتمعي مع قضايا المياه، وتعزيز دور الإعلام في خدمة المجتمع، من خلال تنفيذ أنشطة توعوية واتصالية مبتكرة تُسهم في تغيير السلوكيات، ورفع مستوى الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد المائية وخدمات الصرف الصحي.

حضر الاجتماع ممثلو مؤسسة مصر الخير، وعدد من قيادات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

ويُعد برنامج توسعة الصرف الصحي بمحافظة الفيوم أحد المشروعات الاستراتيجية التي تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز كفاءة منظومة الصرف الصحي، وتحقيق مردود بيئي وصحي واجتماعي مستدام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.