شركة سعودية إنجليزية تستحوذ على أرض بمساحة 1.1 مليون متر مربع بالسادات

استحوذت شركة بولاريس باركس للتطوير، باستثمارات سعودية إنجليزية، على قطعة أرض جديدة بمساحة 1.1 مليون متر مربع بمدينة السادات، في خطوة من المتوقع أن تسهم في جذب استثمارات مباشرة تقدر بنحو مليار دولار، إلي جانب توفير نحو 15 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.



ويأتي هذا الاستحواذ امتدادًا لـ "مجمع السادات" الذي طورته الشركة على مساحة 1.4 مليون متر مربع، حيث تقع الأرض الجديدة على بعد نحو 2.5 كيلومتر من المجمع القائم داخل مدينة السادات، وقد نجح "مجمع السادات" في استقطاب استثمارات محلية ودولية واسعة عززت مكانة المدينة كوجهة جاذبة للاستثمار، وتخطط لاستثمار هذا الأثر التشغيلي عبر تطوير التوسعة الجديدة وفق جدول زمني مرحلي يضمن أعلى معايير الكفاءة، على أن يكتمل التطوير بالكامل من جانب الشركة بحلول يناير 2028، بما يلبي طموحات المستثمرين في بيئة صناعية متكاملة وجاهزة للمستقبل.

وفي هذا السياق، أكد عثمان أفرين أريكان، العضو المنتدب لشركة بولاريس باركس، قائلًا: "يمثل هذا الاستحواذ فصلًا جديدًا لدعم الاستثمار طويل الأجل وخلق قيمة اقتصادية حقيقية، وليس الاكتفاء بتوفير مساحات للبناء". وأضاف، "رؤية بولاريس باركس ترتكز على كونها شريكًا موثوقًا للمستثمر عبر تقديم حلول تطوير شاملة تعتمد على التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ الفعال، بما يضمن نموًا مستدامًا للقطاع الصناعي وقدرة أعلى على مواجهة المتغيرات الاقتصادية، وهو ما يمهد الطريق لخطط الشركة الطموحة نحو التوسع في مجالات أخرى مستقبلًا، يأتي في مقدمتها التطوير العقاري".

ومن جانبه، قال المهندس باسل شعيرة، المدير العام لشركة بولاريس باركس: "ما حققناه في مجمع السادات يعكس فلسفة بولاريس باركس في تطوير مجتمعات صناعية جاهزة للتشغيل منذ اليوم الأول، ومدعومة ببنية تحتية قوية وخدمات متكاملة تلبي احتياجات المستثمرين". وأضاف، "الاستحواذ الجديد يأتي استجابة مباشرة للطلب المتزايد من المستثمرين الصناعيين على مساحات مخططة وفق معايير واضحة، بما يعزز جاهزية الاستثمار، ويرفع كفاءة التشغيل، ويدعم خطط النمو المستدام للمصنعين".

وأضاف طورت بولاريس باركس محفظة مشروعات تمتد عبر أربع مناطق رئيسية في مصر، تشمل مجمع بولاريس الدولية في مدينة السادس من أكتوبر، ومجمع بولاريس الزامل في السادس من أكتوبر، ومجمع بولاريس في مدينة السادات، إلى جانب مجمع بولاريس في مدينة أكتوبر الجديدة، بإجمالي مساحات تتجاوز 10 مليون متر مربع، وتضم أكثر من 600 مصنع، إلى جانب 450 وحدة مخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وأسهمت مشروعات في استقطاب استثمارات إجمالية تجاوزت 3.5 مليار دولار، ووفرت أكثر من 85 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

