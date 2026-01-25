قاعة الطفل تزين معرض القاهرة للكتاب 2026، تعرف على الفعاليات والأنشطة (صور)

18 حجم الخط

في عالم من البهجة والسعادة، تزينت قاعة الطفل بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، والتي تستقبل يوميا العديد من الأسر والأطفال من زوار المعرض، حيث تتنوع الأنشطة الترفيهية والتعليمية والثقافية داخل القاعة ضمن برنامج معرض الكتاب 2026.

قاعة الطفل في معرض الكتاب

و أكدت مرفت النحاس مديرة الأنشطة الثقافية والمسابقات في الهيئة المصرية العامة للكتاب بقاعة الطفل أنه ضمن برنامج المعرض يتم تقديم ورش عمل جذابة للصغار مثل الرسم والتلوين والأشغال اليدوية مثل الكروشيه والتريكوو الخرز الأوريغامي وفن طي الورق، وصناعة الماسكات واللوحات الفنية، ولعب الصلصال، بالإضافة إلى الطباعة على القماش والورق وأيضا الرسم على الوجه.

كما أشارت “النحاس” إلي تقديم ندوات وحكايات ممتعة عن شخصية المعرض للطفل "محيي الدين اللباد" مع حضور للضيوف وحفلات توقيع للكتب ومسابقات ممتعة للاطفال داخل المنطقة.

وأوضحت أن هذه الأنشطة تهدف إلى زيادة السعادة داخل قلوب الطفل وتعزيز حبه للكتاب والقراءة من خلال المتعة والتفاعل ضمن برنامج الأنشطة التفاعلية.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

وشهدت بوابات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، مع بداية اليوم الأحد 25 يناير الجاري، رابع أيام المعرض للجمهور، إقبالا كبيرا من الزوار، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

كما اصطف العشرات من زوار المعرض في طوابير أمام شباك التذاكر بمقر المعرض، وشهدت البوابات تواجد عدد من فريق “أنا متطوع” لتسهيل دخول الجمهور لأرض المعرض مع بداية اليوم.

