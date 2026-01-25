ألونسو في الصورة، ليفربول يبحث عن خليفة “سلوت”

18 حجم الخط

ليفربول، ذكرت تقارير صحفية أوروبية، عن دخول ليفربول في مفاوضات من أجل التعاقد مع مدير فني جديد للفريق الإنجليزي، خلفا للمدير الفني الحالي آرني سلوت.

وقالت صحيفة آس الإسبانية، إن مسئولي ليفربول دخلوا في مفاوضات مع تشابي ألونسو المدير الفني السابق لريال مدريد، من أجل تولي مهمة تدريب الريدز خلال الفترة المقبلة.

وكشفت الصحيفة، أن ليفربول تلقى رسائل إيجابية من جانب المدرب، وهو ما يعني اقتراب ألونسو من قيادة كتيبة الفريق الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

ويعاني ليفربول من تراجع المستوى الفني بشكل كبير، وتحقيق سلسلة من النتائج السلبية، كان آخرها الخسارة أمام بورنموث بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن يحسم ليفربول مستقبل المدير الفني للفريق خلال الساعات المقبلة، وذلك حال التوصل لإتفاق نهائي مع تشابي ألونسو.

سلوت يبرر السقوط أمام بورنموث

وبرر أرني سلوت مدرب ليفربول خسارة فريقه أمام بورنموث بنتيجة 2-3 في اللحظات الأخيرة من مباراة الجولة الـ23 الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب عامل الإرهاق.

وقال سلوت عبر قناة "سكاي سبورتس" عقب اللقاء الذي أقيم مساء السبت: "رغم تأخرنا بهدفين نظيفين في المباراة ولكننا عدنا بطريقة جيدة، ولا أرى أننا كنا نستحق التأخر بهدفين، لكن اللاعبين قدموا أداء رائعا، وتعادلنا بنتيجة 2-2، وأصبحت المباراة مفتوحة، وسنحت الفرص للفريقين".

وأضاف المدرب الهولندي: "ربما خلق بورنموث فرصا أكثر منا، ولست متفاجئا من ذلك، لأننا لعبنا مباراة قبل يومين في مارسيليا"، مشيرا: "وفي آخر 4 إلى 10 مباريات، اضطررنا للعب بنفس التشكيلة الأساسية، وكان ذلك يتسبب في شعور اللاعبين بالإرهاق في الدقائق الأخيرة من المباريات، وهو ما حدث اليوم أيضا".

وتابع: "يجب أن نراجع أنفسنا لأن المباراة كانت مفتوحة أكثر من اللازم في ظل سعي الفريقين لتسجيل هدف، لقد سنحت لهم فرص أفضل منا في آخر 10 دقائق، وسجلوا هدف الفوز من رمية تماس".

وكشف سلوت عما صرح به لطاقم التحكيم عقب المباراة، قائلا: "المباراة كانت تستحق أكثر من أربع دقائق وقت بدل ضائع بسبب كثرة التوقفات، لقد استغرق تنفيذ ركلة حرة حوالي ثلاث دقائق بخلاف توقفات بسبب تدخل تقنية حكم الفيديو المساعد".

وختم سلوت: "لعبنا بعشرة لاعبين قبل أن يسجلوا الهدف الثاني، وكانت هذه الفترة إضافة إلى آخر 10 دقائق، هي الفترة الوحيدة التي واجهنا فيها بعض المشاكل، وفي النهاية خسرنا مباراة أخرى".

