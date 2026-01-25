انطلاق المرحلة الثانية من أعمال تطوير منطقة علي بن أبي طالب ببورسعيد (صور )

18 حجم الخط

شهد اللواء أيمن صبحي، رئيس حي الزهور ببورسعيد، انطلاق المرحلة الثانية من أعمال رفع كفاءة وتطوير منطقة علي بن أبي طالب الواقعة في نطاق حي الزهور، والتي تقوم بها شركة الفتح، حيث رافق رئيس الحي المهندس حسن حامد مسئول تنفيذ المشروعات بالشركة.

جاء ذلك بناءًا على توجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، وبمتابعة وتعليمات السيد اللواء أيمن صبحي قليني رئيس حي الزهور، في إطار الجهود المستمرة لتطوير المناطق السكنية بمحافظة بورسعيد، ورؤية المحافظة في تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بالمناطق السكنية، تماشيا مع رؤية مصر 2030.

انطلاق المرحلة الثانيه من التطوير بحي الزهور، ڤيتو

انطلاق المرحلة الثانية من التطوير

ومن جانبه، أكد رئيس حي الزهور أنه تبدأ أعمال المرحلة الثانية من تطوير ورفع كفاءة المنطقة، والتي تستمر لمدة 6 أشهر بالتوازي مع أعمال تطوير باقي المناطق الخاضعة لرفع الكفاءة في نطاق الحي، في إطار خطة المحافظة لتطوير المناطق السكنية.

انطلاق المرحلة الثانيه من التطوير بحي الزهور، ڤيتو

وأشار اللواء أيمن صبحي إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع تطوير منطقة علي بن أبي طالب، والتي تضمنت رصف وتوسعة الشوارع الداخلية، بدءًا من شارع 23 ديسمبر وشارع العاشر من رمضان حتى شارع التحرير وشارع محمد سلامة.

انطلاق المرحلة الثانيه من التطوير بحي الزهور، ڤيتو

وأوضح حي الزهور في بيان صحفي صادر عن الحي أن أعمال الصيانة شملت أعمدة الإنارة، تركيب شبكة صرف صحي، وتدعيم شبكة تصريف مياه الأمطار، بالإضافة إلى ذلك، تم ترميم ودهان واجهات 65 عمارة سكنية بلون موحد، بالتنسيق مع جامعة بورسعيد وتحت إشراف جهاز تعمير بورسعيد.

طفرة تنموية وتطويرية شاملة بزهور بورسعيد

وأوضح رئيس حي الزهور أن الحي يشهد طفرة تنموية وتطويرية خلال العام 2026م، باهتمام ورعاية كاملة من وزارة التنمية المحلية والسيد اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، وتواصل الأجهزة التنفيذية تكثيف جهودها لإنجاز المشروع في أسرع وقت ممكن، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ.

وأكد رئيس الحي متابعا “ هذا المشروع ضمن خطة المحافظة الشاملة لتطوير المناطق السكنية والطرق الداخلية، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين المظهر الحضاري للمدينة”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.