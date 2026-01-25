الأحد 25 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

انطلاق المرحلة الثانية من أعمال تطوير منطقة علي بن أبي طالب ببورسعيد (صور )

انطلاق المرحله الثانيه
انطلاق المرحله الثانيه من التطوير بحي الزهور ببورسعيد
18 حجم الخط

شهد اللواء أيمن صبحي، رئيس حي الزهور ببورسعيد، انطلاق المرحلة الثانية من أعمال رفع كفاءة وتطوير منطقة علي بن أبي طالب الواقعة في نطاق حي الزهور، والتي تقوم بها شركة الفتح، حيث رافق رئيس الحي المهندس حسن حامد مسئول تنفيذ المشروعات بالشركة.

جاء ذلك بناءًا على توجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، وبمتابعة وتعليمات السيد اللواء أيمن صبحي قليني رئيس حي الزهور، في إطار الجهود المستمرة لتطوير المناطق السكنية بمحافظة بورسعيد، ورؤية المحافظة في تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بالمناطق السكنية، تماشيا مع رؤية مصر 2030.

انطلاق المرحله الثانيه من التطوير بحي الزهور، ڤيتو
انطلاق المرحلة الثانيه من التطوير بحي الزهور، ڤيتو

انطلاق المرحلة الثانية من التطوير

ومن جانبه، أكد رئيس حي الزهور أنه تبدأ أعمال المرحلة الثانية من تطوير ورفع كفاءة المنطقة، والتي تستمر لمدة 6 أشهر بالتوازي مع أعمال تطوير باقي المناطق الخاضعة لرفع الكفاءة في نطاق الحي، في إطار خطة المحافظة لتطوير المناطق السكنية.

انطلاق المرحله الثانيه من التطوير بحي الزهور، ڤيتو
انطلاق المرحلة الثانيه من التطوير بحي الزهور، ڤيتو

وأشار اللواء أيمن صبحي إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع تطوير منطقة علي بن أبي طالب، والتي تضمنت رصف وتوسعة الشوارع الداخلية، بدءًا من شارع 23 ديسمبر وشارع العاشر من رمضان حتى شارع التحرير وشارع محمد سلامة.

انطلاق المرحله الثانيه من التطوير بحي الزهور، ڤيتو
انطلاق المرحلة الثانيه من التطوير بحي الزهور، ڤيتو

وأوضح حي الزهور في بيان صحفي صادر عن الحي أن أعمال الصيانة شملت أعمدة الإنارة، تركيب شبكة صرف صحي، وتدعيم شبكة تصريف مياه الأمطار، بالإضافة إلى ذلك، تم ترميم ودهان واجهات 65 عمارة سكنية بلون موحد، بالتنسيق مع جامعة بورسعيد وتحت إشراف جهاز تعمير بورسعيد.

طفرة تنموية وتطويرية شاملة بزهور بورسعيد

وأوضح رئيس حي الزهور أن الحي يشهد طفرة تنموية وتطويرية خلال العام 2026م، باهتمام ورعاية كاملة من وزارة التنمية المحلية والسيد اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، وتواصل الأجهزة التنفيذية تكثيف جهودها لإنجاز المشروع في أسرع وقت ممكن، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ.

وأكد رئيس الحي متابعا “ هذا المشروع ضمن خطة المحافظة الشاملة لتطوير المناطق السكنية والطرق الداخلية، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين المظهر الحضاري للمدينة”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اللواء أركان حرب محب حبشي بورسعيد تحقيق التنمية المستدامة محب حبشي محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد

مواد متعلقة

محافظ أسوان يقود حملة مفاجئة لإعادة الانضباط ورفع الإشغالات بالشوارع والأسواق (صور)
ads

الأكثر قراءة

لليوم الثاني، ارتفاع في سعر الفراخ اليوم الأحد 25 يناير 2026

أسعار الحديد اليوم الأحد 25 يناير 2026 في المنيا

الإدارية تلغي قرار وزارة العدل بتعيين مأذونين بالشرقية لعدم المفاضلة السليمة بين المرشحين

تشكيل أرسنال المتوقع ضد مانشستر يونايتد في قمة الجولة 23 بالبريميرليج

موعد مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي منتقدا ليفربول ومحمد صلاح: اقفتقدوا غريزة الحسم

تعليم القاهرة تعلن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي بالمدارس

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة أرسنال ومانشستر يونايتد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الاحد 25 يناير 2026 في الأسواق

أسعار مواد التشطيب في السوق المحلي اليوم الأحد 25 يناير 2026

سعر الـ 100 ين ياباني أمام الجنيه في البنوك اليوم الأحد

أسعار الخردة في السوق المحلي اليوم الأحد 25 يناير 2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ليس في الإمكان أبدع مما كان، كتاب يفتح أعمق إشكاليات علم الكلام في جناح حكماء المسلمين

قصة أول صلاة صلاها النبي بعد تحويل القبلة 

كيف نستثمر شهر شعبان؟ ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يوضح السنة النبوية

المزيد
الجريدة الرسمية