منطقة الإسكندرية الأزهرية تنفذ برنامجا تدريبيا عن الذكاء الاصطناعي لجميع كوادرها

بدأت منطقة الإسكندرية الأزهرية تنفيذ البرنامج التدريبي "تفعيل الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية"، يأتى ذلك تحت رعاية الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وبإشراف الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم.

ويأتي هذا التدريب تنفيذًا لخطة القطاع الطموحة التي يشرف عليها الدكتور شريف سميح، مدير التدريب التربوي بالقطاع، لدمج التقنيات الرقمية الحديثة في المنظومة التربوية.

وقد انطلقت فعاليات البرنامج في منطقة الإسكندرية تزامنًا مع إجازة نصف العام الدراسي، كجزء من تدريب معمم في آن واحد بكافة المناطق الأزهرية بمحافظات الجمهورية لضمان وصول التطوير لجميع الكوادر التعليمية من المعلمين والموجهين وشيوخ المعاهد على حد سواء.

وقد تابع الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، انضباط العملية التدريبية بالمنطقة للتأكد من سير البرنامج وفق الجدول الزمني المعتمد، حيث يمتد التدريب لمدة أسبوع مكثف يركز على صقل مهارات المتدربين في مجالات تقنية حيوية.

ويبدأ البرنامج بمقدمة شاملة حول مفاهيم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، ثم ينتقل للجوانب التطبيقية مثل توليد المحتوى النصي الذكي وإنتاج العروض التقديمية والمحتوى المصور بأساليب مبتكرة، بالإضافة إلى توظيف برامج ميكروسوفت أوفيس في التعليم عبر إنتاج النصوص باستخدام "Word" واستثمار برنامج "Excel" في العمليات التعليمية، مع تشديد خاص على قواعد الاستخدام الآمن للإنترنت لتعزيز الوعي الرقمي لدى الكادر الأزهري.

وتجري فعاليات هذا التدريب بمتابعة ميدانية دقيقة وتنسيق مستمر بين قيادات المنطقة والقطاع، حيث شارك في متابعة الفعاليات الدكتور شريف سميح، والدكتور إسماعيل الشربيني مدير عام الشؤون الفنية التعليمية بالقطاع، والأستاذة دعاء السيد مدير إدارة التدريب بالمنطقة.

وتأتي هذه الجهود المكثفة كجزء من المسار الذي ينفذه قطاع المعاهد الأزهرية ضمن خطته الاستراتيجية منذ مطلع العام الحالي، والذي سيستمر بوتيرة أسرع خلال الفصل الدراسي الثاني، بهدف تمكين المعلم من أدوات المستقبل، مما يسهم في تحويل المعاهد الأزهرية بالإسكندرية إلى بيئة تعليمية ذكية تواكب التطورات العالمية وتلبي الاحتياجات الفعلية للميدان التربوي.

