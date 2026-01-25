الأحد 25 يناير 2026
محافظات

منطقة الإسكندرية الأزهرية تبدأ أعمال التصحيح للشهادتين الابتدائية والإعدادية

منطقة الإسكندرية
منطقة الإسكندرية الأزهرية
بدأت منطقة الإسكندرية الأزهرية أعمال التصحيح لامتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية، عقب الانتهاء من الامتحانات، وذلك في إطار الحرص على انتظام سير العمل ودقة مراجعة أوراق الإجابة.

وتابع  الشيخ الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، أعمال الكنترولين ومركزي التصحيح للشهادتين، للاطمئنان على حسن سير العمل، والتأكيد على الالتزام بالتعليمات المنظمة لأعمال التقدير والمراجعة.

 

كما واصل المتابعة الميدانية فى  ثانى أيام التصحيح، يرافقه كل من الدكتور شريف سميح، مدير التدريب التربوي بقطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور إسماعيل الشربيني، مدير عام الشؤون الفنية التعليمية بقطاع المعاهد الأزهرية، حيث تم الوقوف على انتظام أعمال الكنترول والتصحيح في أجواء يسودها الانضباط والدقة.

وأكد رئيس الإدارة المركزية خلال جولته ضرورة تحري الدقة والعدالة في تصحيح أوراق الإجابة، وإعطاء كل طالب حقه كاملًا، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص ويضمن خروج النتائج في صورتها الصحيحة.

