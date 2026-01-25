منطقة الإسكندرية الأزهرية تبدأ أعمال التصحيح للشهادتين الابتدائية والإعدادية

18 حجم الخط

بدأت منطقة الإسكندرية الأزهرية أعمال التصحيح لامتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية، عقب الانتهاء من الامتحانات، وذلك في إطار الحرص على انتظام سير العمل ودقة مراجعة أوراق الإجابة.

وتابع الشيخ الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، أعمال الكنترولين ومركزي التصحيح للشهادتين، للاطمئنان على حسن سير العمل، والتأكيد على الالتزام بالتعليمات المنظمة لأعمال التقدير والمراجعة.

كما واصل المتابعة الميدانية فى ثانى أيام التصحيح، يرافقه كل من الدكتور شريف سميح، مدير التدريب التربوي بقطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور إسماعيل الشربيني، مدير عام الشؤون الفنية التعليمية بقطاع المعاهد الأزهرية، حيث تم الوقوف على انتظام أعمال الكنترول والتصحيح في أجواء يسودها الانضباط والدقة.

وأكد رئيس الإدارة المركزية خلال جولته ضرورة تحري الدقة والعدالة في تصحيح أوراق الإجابة، وإعطاء كل طالب حقه كاملًا، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص ويضمن خروج النتائج في صورتها الصحيحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.