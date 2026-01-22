"أمن القاهرة" تكشف حقيقة ترويج المواد المخدرة فى المرج (فيديو)

18 حجم الخط

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات فيديو تضمن قيام بعض الأشخاص بترويج المواد المخدرة بـمنطقة المرج، وتبين إنه قديم من شهر أغسطس الماضى وتم ضبط المتهمين.

ترويج المواد المخدرة بالمرج

رصدت مديرية أمن القاهرة تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام بعض الأشخاص بترويج المواد المخدرة بمنطقة المرج بالقاهرة.



وبالفحص تبين أن مقطع الفيديو المشار إليه قديم، سبق تداوله خلال شهر أغسطس 2025، وقد تم ضبط الأشخاص الظاهرين به فى حينه (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة قسم شرطة المرج)، وبحوزتهم (10 كيلو جرامات لمخدر الحشيش - قرابة كيلو جرام لمخدر البودر – كمية لمخدر الآيس – 5000 قرص مخدر - فرد خرطوش).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



عقوبة الاتجار في المخدرات بالقانون

كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلّقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيِّئَ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

