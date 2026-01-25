الأحد 25 يناير 2026
اجتماع حاسم لتحديد مصير وليد الركراكي مع منتخب المغرب

وليد الركراكي
وليد الركراكي
شهدت الساعات الماضية حالة من الجدل بشأن مصير وليد الركراكي المدير الفني للمنتخب المغرب، من الاستمرار في قيادة أسود الأطلس، بعد خسارة لقب كأس الأمم الأفريقية 2025، بالهزيمة من السنغال في المباراة النهائية بهدف نظيف.

ووفقًا لصحيفة المنتخب المغربية، فإن الاتحاد المغربي لم يحسم قراره بشأن وليد الركراكي مع أسود الأطلس، وأن هناك اجتماع منتظر بين فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي، ووليد الركراكي، سيحسم خلاله موقف المدرب.

وسيقدم وليد الركراكي، في تقريره الشامل تقييما مفصلا عن نتائج منتخب المغرب عليها في أمم أفريقيا، وسط تأكيدات بأن الاتحاد المغربي لن يتسرع في اتخاذ أي قرار فيما يتعلق بمستقبل المدرب.

ويقود الركراكي تدريب منتخب المغرب، منذ 2022، حيث نجح في الوصول إلى نصف نهائي كأس العالم، إلا أنه فشل في إنهاء عقدة عمرها 50 عاما في أمم أفريقيا بالخسارة من السنغال في النهائي.

فيما كشف موقع "البطولة" المغربي أن استمرار وليد الركراكي مدربا للمنتخب المغربي أصبح "محل شك" كبير، عقب خسارة لقب كأس الأمم الأفريقية 2025 في المباراة النهائية أمام السنغال.

هل يرحل الركراكي عن المغرب

​ووفقًا للمصدر ذاته، فإن جميع الاحتمالات لا تزال قائمة على طاولة الجامعة المغربية لكرة القدم؛ إذ تظل مغادرة الركراكي للمنتخب واردة وبقاؤه كذلك، في انتظار تقييم نهائي وشامل للمرحلة الماضية.

 

​أسماء مطروحة لخلافة "رأس لافوكا"

​كشف التقرير عن وجود تحركات استباقية خلف الكواليس، حيث تم ترشيح بعض الأسماء بالفعل لتولي قيادة العارضة التقنية لـ"أسود الأطلس" في حال اتخاذ قرار الانفصال، وتتضمن القائمة اسم مغربي مدرب وطني يحظى بتقدير كبير وقدرة على قيادة المشروع المحلي، واسمان أجنبيان عالميان من أصحاب الخبرة الدولية الكبيرة.

​تأتي هذه التطورات بعد أيام قليلة من خسارة "الأسود" للنهائي القاري الذي أقيم على أرضهم، وهي الهزيمة التي أثارت انقسامًا في الشارع الرياضي المغربي بين مؤيد لاستمرار الركراكي حفاظًا على الاستقرار قبل مونديال 2026، وبين مطالب بالتغيير لضخ دماء جديدة قادرة على جلب الألقاب.

