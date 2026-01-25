الأحد 25 يناير 2026
أخبار مصر

القوات المسلحة تشارك بجناح مميز بمعرض القاهرة للكتاب في دورته الـ 57

القوات المسلحة تشارك
القوات المسلحة تشارك بجناح مميز بمعرض القاهرة للكتاب
تشارك القوات المسلحة بجناحها السنوي للمطبوعات والإصدارات التاريخية والعسكرية بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته السابعة والخمسين لعام 2026، والمقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية ( المنارة ) , وتستمر فعالياته حتى الثالث من شهر فبراير القادم، والذى يأتى فى إطار الجهود المستمرة التى تقوم بها القوات المسلحة لنشر الوعى الثقافى والوطنى وتسليط الضوء على الدور التنموى والبطولى للجيش المصرى عبر مختلف العصور.

الكتب والمخطوطات التاريخية

 

ويتضمن جناح القوات المسلحة الذى تشرف على تنفيذه هيئة البحوث العسكرية مجموعة من أبرز الأقسام العسكرية التى تضم العديد من الكُتب والإصدارات والوثائق التاريخية والمطبوعات والصور النادرة للشخصيات العسكرية والعديد من الكتب والمخطوطات التاريخية وعددًا من البحوث الإستراتيجية والنشرات العلمية التى تناقش الموضوعات المتخصصة التى يهتم بها مختلف فئات المجتمع. 

حيث تم اختيار الفريق عبد رب النبى حافظ رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق ليكون شخصية الجناح لهذا العام، كما يحتوى الجناح على شاشات عرض تفاعلية لتوضيح الخدمات والتيسيرات التى تقدمها القوات المسلحة للقطاع المدنى، وكذا عرض مجموعة من الأفلام الوثائقية التى أعدتها إدارة الشئون المعنوية  بالإضافة إلى وجود قسم بالجناح يتيح للزائرين إمكانية شراء إصدارات ومنتجات رمزية لمختلف الأفرع الرئيسية وهيئات وإدارات القوات المسلحة.

القوات المسلحة تشارك بجناح مميز بمعرض القاهرة للكتاب
القوات المسلحة تشارك بجناح مميز بمعرض القاهرة للكتاب
القوات المسلحة تشارك بجناح مميز بمعرض القاهرة للكتاب
القوات المسلحة تشارك بجناح مميز بمعرض القاهرة للكتاب

 

ويفتح جناح القوات المسلحة أبوابه لاستقبال الجماهير والإطلاع على المعروضات طوال مدة المعرض، كما يقدم إهداءات لرواده عبارة عن سلسلة كتيبات تحكى معارك وبطولات حرب أكتوبر المجيدة، وعدد من الهدايا التذكارية والعينية

