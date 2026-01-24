السبت 24 يناير 2026
مفتي الجمهورية: عيد الشرطة مناسبة لاستحضار قِيم الفداء والولاء لتراب الوطن

الدكتور نظير عياد
الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية
 تقدَّم أ.د. نظير محمد عيَّاد -مفتي الجمهورية، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية  ووزارة الداخلية المصرية، وإلى جموع الشعب المصري العظيم؛ بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال 74 لعيد الشرطة التي توافق الخامس والعشرين من يناير من كل عام.

مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالذكرى ال 74 لعيد الشرطة

وأكد مفتي الجمهورية أنَّ الاحتفال بهذه الذكرى الوطنية يمثل مناسبةً مهمة لاستحضار قِيَم الفداء والولاء لتراب هذا الوطن، كما يذكرنا ببطولات رجالٍ نذروا أنفسهم لحماية الوطن وصون مقدراته، وضربوا أروع الأمثلة في الشجاعة والإخلاص، وكانوا -ولا يزالون- درعًا حصينًا لأمن المجتمع واستقراره، في مواجهة التحديات.

داعيًا الله العليَّ القدير أن يوفِّق  الرئيس عبد الفتاح السيسي لما فيه خير البلاد والعباد، وأن يُسدد خطاه في قيادة الوطن، وأن يحفظ مصر قيادةً وشعبًا، وأن يُديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.

 

وفي سياق متصل وجه الرئيس عبد الفتاح  السيسي في كلمته خلال الاحتفال بالذكرى الـ 74 لعيد الشرطة التهنئة للشرطة المصرية الذين يقفون دوما فى طليعة صفوف الجبهة الداخلية مدافعين عن أمن واستقرار الوطن الحبيب.

وشهد الرئيس السيسي اليوم السبت الاحتفال بالذكرى الـ 74 لعيد الشرطة والذي يوافق 25 يناير من كل عام وذلك بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

احتفال مصر بعيد الشرطة

وتحتفل مصر في 25 يناير الجاري بالذكرى الـ74 لعيد الشرطة في أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس تخليدا لذكرى معركة الإسماعيلية عام 1952 التي سقط فيها 50 شهيدا و80 جريحا من رجال الشرطة والتي أشعلت شرارة ثورة 1952.

 

