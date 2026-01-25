مصدر بالأهلي يكشف تطورات ملف المهاجم الأجنبي

الأحد 25 يناير 2026
قال مصدر داخل الأهلي: إن ملف التعاقد مع المهاجم الأجنبي الجديد قارب من الحسم، حيث تشهد الساعات القليلة القادمة إعلان اسم المهاجم الجديد المنتظر، مشددا على أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي حذر من تسريب أي أمور خاصة باسم المهاجم أو جنسيته أو الدوري الذي يتواجد به للحفاظ على سرية المفاوضات لضمان أيضا عدم تعثر المفاوضات وحدوث بعض المزايدات. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة وادي دجلة المقبلة في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز التي يعود الأهلي لمنافساتها بعد انتهاء مشاركة منتخبنا الوطني في أمم إفريقيا التي أقيمت مؤخرًا في المغرب وتُوِّج بها المنتخب السنغالي للمرة الثانية في تاريخه. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة 

ويواجه الأهلي في مباراته المقبلة نظيره فريق وادي دجلة، يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الخامسة مساءً ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

حقق النادي الأهلي الفوز على نظيره يانج أفريكانز التنزاني بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأول، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، على ملعب برج العرب.

وسجل تريزيجيه هدفي النادي الأهلي في شباك نظيره يانج أفريكانز التنزاني في الدقيقة 45+4 والدقيقة 75.

من جانبه عبر ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الأهلي على حساب فريق يانج أفريكانز التنزاني، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح  أن الأهلي خاض المباراة بعد فترة طويلة من غياب اللاعبين الدوليين، مما يستلزم الحاجة إلى الكثير من الوقت.

وأضاف أن الفوز والحصول على جرعة جديدة من الثقة من المكاسب العديدة التي تحققت خلال المباراة، والوصول إلى ٧ نقاط والانفراد بقمة المجموعة يمثلان بداية جيدة خلال السنة الجديدة.

وتابع: أتحدث بشكل مستمر مع اللاعبين وأخبرتهم بأن المنافسة قوية بين الجميع، ونعمل على وجود هذه المنافسة في كل المراكز، والفريق مقبل على فترة ضغط شديد ويحتاج إلى جاهزية كل العناصر.

