زياد السيسي يقتنص برونزية كأس العالم لسلاح السيف بالولايات المتحدة الأمريكية

منتخب السلاح، نجح زياد السيسي لاعب منتخب مصر لسلاح السيف في الفوز بالميدالية البرونزية ضمن منافسات بطولة كأس العالم لسلاح السيف المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة ما بين 22 حتى 25 يناير الجاري.

وتمكن زياد من الوصول لمباراة نصف النهائي قبل أن يخسر من بطل اليابان "ماو كوكوبو" بنتيجة 15-11 ليكتفي بالمركز الثالث والبرونزية.

افتتح زياد مشواره بالبطولة بدور الـ64 بالفوز على بطل البلد المحايد كامل إبراجيموف بنتيجة 15-14 قبل أن يفوز في دور الـ32 على نظيره بطل إسبانيا جيمي فلوريز بنتيجة 15-11.

وفي مباراة ثمن النهائي تمكن زياد السيسي من الفوز في مباراته أمام بطل الولايات المتحدة الأمريكية كولين هيثكوك بنتيجة 15-12  قبل أن يهزم لاعب رومانيا فلاد كوفاليو في ربع النهائي بنتيجة 15-14.

يذكر أن زياد السيسي هو أحد أبرز الأسماء في لعبة سلاح السيف في مصر وقد نجح في تحقيق العديد من الإنجازات العام الماضي أهمها الحصول على برونزية كأس العالم في إيطاليا في مارس الماضي.

