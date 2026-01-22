الخميس 22 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ماكرون لـ ترامب: أنا هادئ للغاية ونريد أن تحظى أوروبا بالاحترام

ماكرون
ماكرون
18 حجم الخط

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء اليوم الخميس: “عندما تتحد أوروبا.. يمكن احترامها”.

وبحسب «الشرق - بلومبرج» عبر منصتها على موقع إكس، أضاف ماكرون: فرنسا مستعدة للمشاركة في مناورات الناتو… سنبقى في حالة تأهب قصوى ومستعدين لاستخدام الأدوات المتاحة لنا إذا ما تعرضنا مجددا للتهديدات.

ووجه ماكرون رسالة لـ ترامب قائلا: أنا هادئ للغاية.. ونريد أن تحظى أوروبا بالاحترام.

 

ترامب يهدد ماكرون ويعلن فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على سويسرا

وأمس، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن شركات السلاح الأمريكية ستبدأ في بناء مصانع جديدة متخصصة في صناعة الصواريخ والطائرات، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز القدرات الدفاعية للولايات المتحدة وضمان تفوقها العسكري في مواجهة التحديات والتهديدات العالمية المتزايدة.

 

دعوة صريحة لمفاوضات فورية ومباشرة من أجل الاستحواذ على جرينلاند

وجدد ترامب مطالبته بإجراء مفاوضات فورية ومباشرة للاستحواذ على جرينلاند، معتبرًا أن هذه الخطوة لم تعد خيارًا سياسيًا بل ضرورة استراتيجية تمليها اعتبارات الأمن القومي الأمريكي، في ظل موقع الجزيرة الحيوي ودورها المحوري في المنظومات الدفاعية المستقبلية.

 

ترامب وتهديد مباشر لفرنسا بزيادة الرسوم الجمركية بسبب أسعار الأدوية

وكشف ترامب أنه أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه في حال عدم خفض أسعار الأدوية، فإن الولايات المتحدة ستفرض زيادة في التعريفة الجمركية بنسبة 25% على جميع المنتجات الفرنسية، في خطوة تعكس استخدام واشنطن للأدوات التجارية كوسيلة ضغط سياسية واقتصادية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ماكرون الرئيس الفرنسي أوروبا فرنسا الناتو ترامب جرينلاند

مواد متعلقة

المستشار الألماني يشيد بتراجع ترامب عن موقفه بشأن جرينلاند

وزير خارجية جرينلاند: أمين عام الناتو نقل موقفنا وخطوطنا الحمراء إلى ترامب

ترامب يهدد ماكرون ويعلن فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على سويسرا

ترامب يرفض دعوة ماكرون لعقد اجتماع لمجموعة الـ7

ads

الأكثر قراءة

الدوري الأوروبي، أستون فيلا يتقدم على فنربخشة 1-0 في الشوط الأول

الدوري الأوروبي، فيكتوريا بلزن يتقدم على بورتو 0/1 في الشوط الأول

الدوري الأوروبي، أستون فيلا يفوز على فنربخشة 1-0 ويصعد رسميا لدور الـ 16

شوط أول سلبي بين الإسماعيلي والمقاولون العرب في الدوري المصري

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

5 أهداف وركلة جزاء مهدرة، دجلة يتقدم على المحلة 3-2 بشوط أول مثير

انخفاض سعر كرتونة البيض اليوم الخميس ببورصة الدواجن

تشكيل مباراة فيكتوريا بلزن ضد بورتو في الدوري الأوروبي

خدمات

المزيد

29.83 جنيه، سعر الـ 100 ين ياباني في البنك الأهلي

الدولار يسجل 11,500 ليرة للبيع في مصرف سوريا المركزي

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري (آخر تحديث)

سعر الدينار الأردني يسجل 66.69 جنيه للبيع في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الفرق بين ليلة النصف من شعبان وليلة القدر؟

هل أواجه المنافق والخائن من أصدقائي أم أترك الأمر لله؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

مفتي الجمهورية يوضح حكم عمل وليمة الزواج

المزيد
الجريدة الرسمية