ماكرون لـ ترامب: أنا هادئ للغاية ونريد أن تحظى أوروبا بالاحترام

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء اليوم الخميس: “عندما تتحد أوروبا.. يمكن احترامها”.

وبحسب «الشرق - بلومبرج» عبر منصتها على موقع إكس، أضاف ماكرون: فرنسا مستعدة للمشاركة في مناورات الناتو… سنبقى في حالة تأهب قصوى ومستعدين لاستخدام الأدوات المتاحة لنا إذا ما تعرضنا مجددا للتهديدات.

ووجه ماكرون رسالة لـ ترامب قائلا: أنا هادئ للغاية.. ونريد أن تحظى أوروبا بالاحترام.

ترامب يهدد ماكرون ويعلن فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على سويسرا

وأمس، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن شركات السلاح الأمريكية ستبدأ في بناء مصانع جديدة متخصصة في صناعة الصواريخ والطائرات، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز القدرات الدفاعية للولايات المتحدة وضمان تفوقها العسكري في مواجهة التحديات والتهديدات العالمية المتزايدة.

دعوة صريحة لمفاوضات فورية ومباشرة من أجل الاستحواذ على جرينلاند

وجدد ترامب مطالبته بإجراء مفاوضات فورية ومباشرة للاستحواذ على جرينلاند، معتبرًا أن هذه الخطوة لم تعد خيارًا سياسيًا بل ضرورة استراتيجية تمليها اعتبارات الأمن القومي الأمريكي، في ظل موقع الجزيرة الحيوي ودورها المحوري في المنظومات الدفاعية المستقبلية.

ترامب وتهديد مباشر لفرنسا بزيادة الرسوم الجمركية بسبب أسعار الأدوية

وكشف ترامب أنه أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه في حال عدم خفض أسعار الأدوية، فإن الولايات المتحدة ستفرض زيادة في التعريفة الجمركية بنسبة 25% على جميع المنتجات الفرنسية، في خطوة تعكس استخدام واشنطن للأدوات التجارية كوسيلة ضغط سياسية واقتصادية.

