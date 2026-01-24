السبت 24 يناير 2026
خارج الحدود

ويتكوف: استكمال المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا الأسبوع المقبل

ويتكوف
ويتكوف
قال ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، إنه تم الاتفاق بين وفود روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا، على مواصلة المفاوضات الأسبوع المقبل في أبو ظبي.

ويتكوف: المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا ستستكمل الأسبوع المقبل

وكتب ويتكوف على منصة التواصل الاجتماعي Х: "من المقرر أن تستكمل المفاوضات الأسبوع المقبل في أبو ظبي".


ووصف المبعوث الأمريكي جولات المفاوضات التي عقدت يومي الجمعة والسبت بأنها بناءة، مؤكدا عزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على السعي إلى إنهاء للصراع الأوكراني.

مباحثات أبوظبي بين روسيا وأوكرانيا 

في وقت سابق، ذكر موقع "أكسيوس"، نقلا عن مسؤول أمريكي، أن المفاوضات الثلاثية بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا قد تستأنف يوم الأحد المقبل الموافق 1 فبراير في أبو ظبي.

ويشار إلى أن عاصمة الإمارات العربية كانت قد شهدت اختتام مفاوضات استمرت يومين بين وفود من موسكو وواشنطن وكييف، تمت خلالها مناقشة قضايا أمنية ضمن إطار خطة السلام الأمريكية.

 وعُقدت المفاوضات بشكل مغلق، وترأس الوفد الروسي فيها رئيس إدارة الأركان العامة للقوات المسلحة، الأدميرال إيغور كوستيوكوف، بمشاركة اللواء ألكسندر زورين في نقاشات تبادل الأسرى.

