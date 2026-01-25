منتخب مصر لكرة اليد يواجه الجزائر اليوم بالدور الرئيسي في أمم أفريقيا

18 حجم الخط

يواجه منتخب مصر لكرة اليد اليوم الأحد، نظيره الجزائري في الدور الرئيسي من بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة اليد التي تستضيفها رواندا خلال الفترة من 21 وحتى 31 يناير الجاري، بعدما نجح المنتخبان في التأهل عن جدارة من دور المجموعات.

موعد مباراة مصر والجزائر بكأس أمم أفريقيا لكرة اليد

ومن المقرر، أن تقام مباراة منتخب اليد أمام الجزائر في تمام الساعة 4:30 مساءً بتوقيت القاهرة، وتُذاع عبر قناة أون سبورت التي حصلت على حقوق إذاعة البطولة.

ومن المنتظر، أن تنطلق اليوم الأحد منافسات الدور الرئيسي من بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد للرجال، المقامة حاليًا في كيجالي عاصمة رواندا، بمشاركة أقوى منتخبات القارة السمراء.

ونجح منتخب اليد فى التأهل إلي الدور الرئيسي محققا العلامة الكاملة بدور المجموعات بالفوز على الجابون فى ضربة البداية 36-25، قبل أن يهزم أنجولا الخميس 41-28 وأخيرًا أوغندا 54-13

وفي المقابل، صعد منتخب الجزائر رسميًا إلى الدور الرئيسي عقب فوزه الكبير على منتخب زامبيا بنتيجة 37-21، في ختام مباريات دور المجموعات، ليضرب موعدًا مع الفراعنة في افتتاح مشواره بالمرحلة الحاسمة.

قائمة منتخب اليد في أمم أفريقيا

تضم قائمة منتخب كرة اليد كلا من، محمد علي ومحمد عصام الطيار وعبدالرحمن حميد وأكرم يسري و محمد أوكا وأحمد هشام سيسا ومحمد مؤمن صفاو يحيى خالد ومهاب سعيد وعلي زين وأحمد هشام دودو ونبيل شريف وهشام صلاح وإبراهيم المصري وأحمد عادل وياسر سيف ومحمود عبدالعزيز جدو ويحيى الدرع وسيف الدرع.

