حريق يلتهم 10 شقق بناطحة سحاب في نيويورك وإخلاء 150 شقة (فيديو)

لقي شخص مصرعه وأصيب أكثر من 15 آخرين في حريق ضخم، ليل السبت، في أحد المباني شاهقة الارتفاع بشارع "بيفونا" في منطقة "برونكس" الواقعة في مدينة نيويورك الأمريكية.

واشتعلت النيران في أحد الطوابق الأخيرة في المبنى جراء تسرب غازي؛ ما أدى لتمدد الحريق واضطرار السلطات لإخلاء نحو 150 شقة من سكانها.



واستجابت السلطات بشكل فوري بعد تلقي عدد من البلاغات عن وجود رائحة غاز في عدد من شقق المبنى السكني، وتدخلت للتعامل مع الموقف.

Firefighters battled a four-alarm blaze on the top two floors of a 17-storey apartment building in the #Bronx in #NewYorkCity. The fire broke out shortly after midnight and spread to multiple apartments, with over 200 emergency personnel deployed. The cause and any injuries were… pic.twitter.com/DDuChkiGz3 — Salar News (@EnglishSalar) January 24, 2026

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن السلطات قولها، إنه جرى استدعاء إدارة الإطفاء إلى المجمع المكون من 17 طابقًا خلال الليل بعد الإبلاغ عن رائحة غاز هناك.



وصنفت إدارة الإطفاء في نيويورك الحريق بأنه من الدرجة الرابعة، وأنه لحقت أضرار هيكلية جسيمة في 6 شقق بكل طابق، لافتة إلى إنه خلال تحقق عناصرها من تسرب غازي في المبنى، وقع انفجار في الطوابق العليا.

🚨🚨🚨Explosion reported at high-rise building in The Bronx, New York, with reports of people hanging from windows. pic.twitter.com/EWpKEqkJOx — kayvan sabouri (@KayvanSabouri) January 24, 2026

وقال رئيس قسم الإطفاء، جون إسبوزيتو: "بينما كانت فرقنا هنا تُحقق في رائحة الغاز في الطابقين الخامس عشر والسادس عشر، كان لدينا عناصر في الطابق السادس عشر عندما وقع الانفجار.

وأضاف: "في نهاية المطاف، اندلع حريق في 5 شقق في الطابق 16 و5 شقق في الطابق 17، مشددًا على أنها "كانت عملية بالغة الخطورة على رجال الإطفاء خلال عملهم في الطوابق العليا".

At 12:09 am on Saturday morning, FDNY members were investigating an odor of gas at 3485 Bivonia Street in the Bronx. While on scene, there was a gas explosion on the upper floors.



“While our units were here investigating the odor of gas on the 15th and 16th floors, we had… pic.twitter.com/0HPpRYLMth — FDNY (@FDNY) January 24, 2026

وأسفر الحريق عن حالة وفاة واحدة، وقامت فرق الإسعاف التابعة لإدارة إطفاء مدينة نيويورك بمعالجة ونقل 15 مصابًا إلى المستشفيات المحلية.

ويجري محققو إدارة الإطفاء تحقيقًا في أسباب الحريق.



