حريق يلتهم 10 شقق بناطحة سحاب في نيويورك وإخلاء 150 شقة (فيديو)
لقي شخص مصرعه وأصيب أكثر من 15 آخرين في حريق ضخم، ليل السبت، في أحد المباني شاهقة الارتفاع بشارع "بيفونا" في منطقة "برونكس" الواقعة في مدينة نيويورك الأمريكية.
واشتعلت النيران في أحد الطوابق الأخيرة في المبنى جراء تسرب غازي؛ ما أدى لتمدد الحريق واضطرار السلطات لإخلاء نحو 150 شقة من سكانها.
واستجابت السلطات بشكل فوري بعد تلقي عدد من البلاغات عن وجود رائحة غاز في عدد من شقق المبنى السكني، وتدخلت للتعامل مع الموقف.
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن السلطات قولها، إنه جرى استدعاء إدارة الإطفاء إلى المجمع المكون من 17 طابقًا خلال الليل بعد الإبلاغ عن رائحة غاز هناك.
وصنفت إدارة الإطفاء في نيويورك الحريق بأنه من الدرجة الرابعة، وأنه لحقت أضرار هيكلية جسيمة في 6 شقق بكل طابق، لافتة إلى إنه خلال تحقق عناصرها من تسرب غازي في المبنى، وقع انفجار في الطوابق العليا.
وقال رئيس قسم الإطفاء، جون إسبوزيتو: "بينما كانت فرقنا هنا تُحقق في رائحة الغاز في الطابقين الخامس عشر والسادس عشر، كان لدينا عناصر في الطابق السادس عشر عندما وقع الانفجار.
وأضاف: "في نهاية المطاف، اندلع حريق في 5 شقق في الطابق 16 و5 شقق في الطابق 17، مشددًا على أنها "كانت عملية بالغة الخطورة على رجال الإطفاء خلال عملهم في الطوابق العليا".
وأسفر الحريق عن حالة وفاة واحدة، وقامت فرق الإسعاف التابعة لإدارة إطفاء مدينة نيويورك بمعالجة ونقل 15 مصابًا إلى المستشفيات المحلية.
ويجري محققو إدارة الإطفاء تحقيقًا في أسباب الحريق.
