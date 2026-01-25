بعد عزم الحكومة إجراء مسح شامل، خبير جيولوجي يكشف خريطة المعادن النادرة في مصر

18 حجم الخط

بعد عزم الحكومة إجراء مسح جيولوجي شامل لأراضي مصر خلال الفترة المقبلة، بهدف التعرف بدقة على الإمكانات التعدينية المتوفرة، كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، خريطة تواجد المعادن الاقتصادية والعناصر الأرضية النادرة في مصر.

خريطة المعادن النادرة في مصر



وقال “شراقي”، إن النشاط التعدينى في مصر يرجع إلى أكثر من 3000 سنة قبل الميلاد، وتوجد خريطة أقدم منجم للذهب فى العالم فى منجم البرامية (وادى الحمامات بالبحر الأحمر)، ويوجد فى مصر معادن اقتصادية تحتوى على عناصر كيميائية هامة مثل الذهب فى مناجم السكرى وحمش وعشرات المواقع الأخرى غير مستغلة فى الوقت الحالى، والحديد فى منجم الواحات البحرية، وشرق أسوان.

وأشار إلى تواجد الفوسفات في الصحراء الشرقية (سفاجا، القصير، السباعية)، وغرب النيل (أبو طرطور بالوادي الجديد)، وسيناء ويستخدم لصناعة الأسمدة وحمض الفوسفوريك، والمنجنيز في أم بجمة بجنوب سيناء، ويستخدم فى صناعة السبائك وصناعة الصلب لزيادة القوة والمقاومة للتآكل وصناعة البطاريات والكيماويات واللحام، واليورانيوم في جبل جتار بالغردقة ويستخدم في إنتاج الطاقة النووية، والرمال البيضاء (الكوارتز أو السيليكا) في سيناء (أبو زنيمة، سانت كاترين، شمال سيناء) والصحراء الشرقية (الزعفرانة، وادي قنا) والتى تستخدم فى صناعة الزجاج والرقائق الالكترونية وألواح الطاقة الشمسية والألياف الضوئية، والرمال السوداء على طول الساحل الشمالي (من رشيد حتى رفح) وتحتوي على معادن ثقيلة (إلمنيت، زيركون، روتيل، ماجنتيت، مونازيت، ماجنيتيت) والتى تدخل في صناعات استراتيجية عديدة مثل الطيران، السيراميك، الإلكترونيات، والأصباغ، وقد افتتحت مصر مجمع لخمس مصانع فى رشيد لاستغلالها لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي، حيث يستخدم الإلمنيت والروتيل في صناعة التيتانيوم، البويات، البلاستيك، والورق، والزركون يدخل في صناعة السيراميك والأدوات الصحية والزجاج والصناعات النووية، والماجنتيت يستخدم في صناعة الحديد الإسفنجي والخرسانات الثقيلة، والجارنت يُستخدم في أحجار التجليخ، الصنفرة، وفلاتر المياه، والمونازيت مصدر للعناصر الأرضية النادرة ومواد مشعة (ثوريوم ويورانيوم) تستخدم في الصناعات عالية التقنية وفى المفاعلات النووية.

وأوضح أن مرسى علم بالصحراء الشرقية غنية بتكوينات التانتاليوم والنيوبيوم واللثيوم الذين يتم استخدامهم في صناعة البطاريات ولهم مستقبل اقتصادي كبير مع الصناعات الإلكترونية والهواتف المحمولة والسيارات الكهربائية، وتتنافس الدول الكبرى عليها فى القارة الأفريقية وأوكرانيا وجرينلاند.



وتابع أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة: “كما يتواجد الكبريت على ساحل البحر الأحمر وخليج السويس وخاصة في مناطق جمسة وجبل الزيت ويستخدم في صناعة حمض الكبريتيك، والأحجار الكريمة مثل الفيروز فى سيناء بمنطقة جبل المغارة وسرابيط الخادم، والبريل أو الزمرد فى مرسى علم، والزبرجد في جزيرة الزبرجد جنوب البحر الأحمر”.



وأضاف “شراقي”: "رغم توفر الثروات المعدنية إلا أنها لا تساهم بالقدر الكافى فى الدخل القومى، لضعف الاستثمارات رغم طفرة البنية التحتية فى السنوات الأخيرة من طرق وكهرباء لأسباب عدة منها ضعف التشريعات لجذب المستثمر الأجنبي، كما أنه لا توجد بيانات دقيقة للكميات المتوافرة والموجودة من تلك المعادن أو قيمتها المالية حيث لا تعدو كونها مجرد تقديرات حيث تحتاج إلى عودة المساحة الجيولوجية المصرية إلى سابق عهدها كواحدة من أقدم المساحات الجيولوجية فى العالم، لعمل مسح جيولوجى وتقييم حديث لاكتشاف مواردنا المعدنية الحقيقية على السطح وتحت السطح خاصة فى الصحراء الشرقية وسيناء باستخدام التكنولوجيا الحديثة من تحليلات كيميائية متقدمة وأجهزة قياس حديثة، وصور أقمار صناعية".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.