ثقافة وفنون

بدء تصوير فيلم BATMAN PART II في مارس المقبل

أبطال فيلم Batman،
أبطال فيلم Batman، فيتو
اعلنت شركة DC، أن تصوير فيلم BATMAN PART II، سيبدأ في مارس أو أبريل المقبل.

وأوضحت الشركة المنتجة لـ BATMAN، أن الفيلم سيمر بمرحلة إنتاج طويلة، ستمتد لسبعة أشهر.

فيما ذكرت عدد من التقارير الصحفية، أن شركة “دي سي”، تجري مفاوضات رسمية مع الممثل سيباستيان ستان، للانضمام إلى جانب روبرت باتينسون، وسكارليت جوهانسون، لبطولة فيلم The Batman Part 2.

وأوضحت التقارير، أنه في حال موافقة سيباستيان، سيبدأ تصوير مشاهده في الفيلم خلال ربيع عام 2026.

الكشف عن قصة الجزء الثاني من فيلم The Batman

وكشفت تقارير صحفية، عن القصة التي سيدور حولها الجزء الثاني من فيلم The Batman.

وذكرت التقارير، أن فيلم "The Batman: Part 2"، ستدور أحداثه بعد أسابيع قليلة من نهاية مسلسل "The Penguin".

جيمس جان يشيد بسيناريو فيلم The Batman Part II

من جانبه، قال جيمس جان الرئيس الإبداعي لاستوديوهات DC، إنه قرأ سيناريو فيلم The Batman Part II.

وأوضح جيمس، في تصريحات صحفية، أنه انتهى بالفعل من قراءة سيناريو The Batman Part II، وأنه راضٍ عنه ومعجب به، قائلا: "إنه عظيم".

وكان المخرج الشهير مات ريفز، أعلن رسميًا عن انتهاء كتابة سيناريو فيلم "The Batman 2".

ونشر مات ريفز، صورةً بالأبيض والأسود، للسيناريو المكتمل على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدا موقع “إكس”.

ومن المقرر عرض الجزء الثاني من فيلم باتمان، بطولة روبرت باتينسون في دور فارس الظلام، في الأول من أكتوبر ٢٠٢٧.

400 مليون دولار إيرادات

وحقق الجزء الأول من فيلم الإثارة والتشويق الأمريكي The Batman، نجاحًا من نوع خاص بمجرد طرحه بدور العرض السينمائي حول العالم، ليعتبر ثاني أفضل افتتاحية للأفلام يُقام في زمن الوباء العالمي"فيروس كورونا" بدور العرض السينمائي وذلك بعد ما حققه فيلم Spider-Man: No Way Home من إيرادات في نهاية عام 2021 وصلت إلى المليار دولار.

وتخطت إيرادات فيلم The Batman 400 مليون في أول أسبوع عرض له بالسينمات، وانقسمت الإيرادات إلى 138 مليونا و500 ألف دولار محليا، وأكثر من 180 مليون دولار بمختلف دور العرض السينمائية حول العالم.

فيلم The Batman

وبدأ عرض فيلم The Batman بجميع دور العرض السينمائية المصرية والعالمية، بتاريخ ٤ مارس ٢٠٢٢، حيث أُقيم عرضه الأول عالميًا في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك عقب أكثر من ثلاثة تأجيلات بسبب انتشار فيروس كورونا الوبائي.

وكان قد احتل فيلم The Batman، مؤشرات جوجل ومختلف تريندات السوشيال ميديا حول العالم، وبالأخص مصر والسعودية في أول يوم عرض له.

وفيلم " The Batman " من إخراج مات ريفز، ويضم نخبة من كبار نجوم هوليوود أبرزهم؛ روبرت باتينسون في دور باتمان، زوي كرافيتز في دور سيلينا كايل، بول دانو في دور ريدلر، جيفري رايت في دور جيمس جوردون، جون تورتورو في دور كارمين فالكون، وبيتر سارسجارد، وطرح الفيلم أول مرة للمشاهدة حصريا على منصة HBO Max فى أبريل ٢٠٢٢، وحقق مشاهدات ضخمة للمنصة الرقمية.

