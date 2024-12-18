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ثقافة وفنون

اختيار لينوس ساندجرين لتصوير فيلم Dune: Messiah بدلًا من جريج فريزر

Dune، فيتو
Dune، فيتو

كشف  تقرير لموقع، 'The Insider'، أن جريج فريزر، لن يكون المصور السينمائي لفيلم Dune: Messiah، بسبب انشغاله بتصوير فيلم The Batman Part II.

وذكر التقرير أن المخرج دينيس فيلنوف، اختار المصور لينوس ساندجرين، ليكون بديلًا لـ جريج فريزر.

يذكر أن لينوس ساندجرين كان المصور السينمائي للفيلم  الشهير La La Land.

Dune 3 Release Date & Plot Details Teased by Denis Villeneuve

أنيا تايلور جوي عن فيلم DUNE 3: أنا من أشد المعجبين بالمشاركين في هذا المشروع

عبرت الممثلة أنيا تايلور جوي، عن سعادتها بمشاركتها في فيلم الجزء الثالث، من سلسلة أفلام DUNE 3، للمخرج دينيس فيلنوف.

وقالت تايلور، في تصريحات صحفية: "الفيلم قيد الإنتاج في الوقت الحالي.. وأنا سعيدة للغاية بأن أكون جزء منه، وأنا من أشد المعجبين بكل من يشارك في هذا المشروع.. ولا أستطيع الانتظار حقًّا".

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تأجيل موعد تصوير فيلم Dune 3 إلى عام 2026

كشف المخرج دينيس فيلنوف، عن تأجيل موعد تصوير الجزء الثالث من سلسلة أفلام DUNE، لعام ٢٠٢٦، بسبب التجهيزات الكبيرة التي يحتاجها الفيلم، ورغبته في ظهور الفيلم بنفس مستوى الجزئين السابقين.

وأوضح دينيس، أنه يعمل حاليا على وضع جميع التفاصيل الخاصة، بفيلم Dune: Messiah.

دينيس فيلنوف: سأعتذر عن إخراج سلسلة أفلام DUNE بعد الجزء الثالث

فيما كشف المخرج “دينيس فيلنوف” أن فيلم  الجزء الثالث من سلسلة أفلام DUNE، والذي يحمل اسم ‘DUNE MESSIAH’، سيكون آخر أفلامه في السلسلة الشهيرة’.

وأكد فيلنوف أنه سيعتزل إخراج أفلام DUNE، بعد انتهائه من الجزء الثالث، موضحًا أن  الفيلم سيحمل عنوان ‘DUNE MESSIAH’، وأنه يجري الآن العمل على كتابته الآن، ويكاد يكون على وشك الانتهاء، قائلًا: ”لا أعرف بالضبط متى سأعود إلى أراكيس، لكن حلمي سيكون رحلتي الأخيرة على هذا الكوكب الذي أحبه”.

 

تأجيل موعد تصوير فيلم Dune 3 إلى عام 2026

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