عرض ثلاثية أفلام Batman في السينمات 16 سبتمبر

Batman، ستعود ثلاثية أفلام البطل الخارق بات مان، للطرح في عدد من صالات السينما الامريكية، بتاريخ 16 سبتمبر المقبل، للاحتفال باليوم العالمي لشخصية Batman.

ثلاثية أفلام Batman

وتضم ثلاثيةBatman، ثلاث أفلام، هم بداية باتمان - Batman Begins، والذي انتج عام ٢٠٠٥، وفارس الظلام - The Dark Knight، وطرح في السينمات عام ٢٠٠٨، وحقق نجاحا كبيرا بسبب دور الجوكر، الذي جسده الممثل الراحل، هيث ليدجر، الذي حصد عن دوره فيه جائزة الأوسكار عن فئة أفضل ممثل مساعد، أما الفيلم الثالث فهو نهوض فارس الظلام The Dark Knight Rises، وعرض عام ٢٠١٢.

Advertisements

٦ أجزاء مكملة لفيلم Batman الأخير

في سياق متصل، أعلن بول دانو كاتب فيلم The Batman، عن العمل على كتابة كوميكس سيتكون من 6 أجزاء مكملة، ترتكز بشكل أساسي على شخصية Riddler، موضحا أنها شخصية غنية وليها فائض كبير من الأحداث والجوانب التي لم تكتشف أو تستغل بعد.

وأعلن بول دانوا في تصريحات صحفية لإحدى المواقع الفنية الأمريكية، أنه من المقرر أن يصدر أول عدد من تلك السلسلة في أكتوبر المقبل.

400 مليون دولار إيرادات

وحقق فيلم الإثارة والتشويق الأمريكي The Batman، نجاحًا من نوع خاص بمجرد طرحه بدور العرض السينمائي حول العالم، ليعتبر ثاني أفضل افتتاحية للأفلام يُقام في زمن الوباء العالمي"فيروس كورونا" بدور العرض السينمائي وذلك بعد ما حققه فيلم Spider-Man: No Way Home من إيرادات في نهاية عام 2021 وصلت إلى المليار دولار.

وتخطت إيرادات فيلم The Batman 400 مليون في أول أسبوع عرضه له بالسينمات، وانقسمت الإيرادات إلى 138 مليون و500 ألف دولار محليا وأكثر من 180 مليون دولار بمختلف دور العرض السينمائية حول العالم.

فيلم The Batman

وبدأ عرض فيلم The Batman بجميع دور العرض السينمائية المصرية والعالمية، بتاريخ ٤ مارس ٢٠٢٢، حيث أُقيم عرضه الأول عالميًا في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك عقب أكثر من ثلاثة تأجيلات بسبب انتشار فيروس كورونا الوبائي.

وكان احتل فيلم The Batman، مؤشرات جوجل ومختلف تريندات السوشيال ميديا حول العالم، وبالأخص مصر والسعودية في أول يوم عرض له.

وفيلم " The Batman " من إخراج مات ريفز، ويضم نخبة من كبار نجوم هوليوود أبرزهم؛ روبرت باتينسون في دور باتمان، زوي كرافيتز في دور سيلينا كايل، بول دانو في دور ريدلر، جيفري رايت في دور جيمس جوردون، جون تورتورو في دور كارمين فالكون، وبيتر سارسجارد، ومن المقرر طرح الفيلم على منصة HBO Max فى أبريل المقبل.

العرض العالمي لفيلم The Batman

يشار إلى أنه انطلق العرض الأول للفيلم بحضور صناعه ونجومه وعلى رأسهم؛ روبرت باتينسون الذي يلعب شخصية "الرجل الوطواط" وزوي كرافيتز التي تؤدي دور "المرأة القطة"، وشارك في العرض الأول للفيلم نجم كرة القدم الشهير “نيمار” بالإضافة إلى مخرج الفيلم مات ريفز.

وكان لحضور نيمار مذاقا خاصا، حيث التقط نيمار صورًا مع نجوم الفيلم روبرت وزوي كما حصل على فرصة تجربة سيارة باتمان أو سيارة الرجل الوطواط، وبدأ متحمسًا وسعيدًا بالتجربة.

فيما شارك نيمار صورًا له وهو يضحك داخل سيارة Batman وفيديو على خاصية الستوري عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

واختار نيمار إطلالة مميزة لحضور العرض الخاص لـBatman، حيث أطل ببنطلون أسود مع تيشيرت سوداء وسترة سوداء طُبع عليها من الخلف صورة باتمان مع اسم نيمار، وعلق على الصور وكتب بما معناه "الليلة".

كما شارك مخرج العمل صورة لنيمار على حسابه على تويتر وعلق عليها "نيمار في سيارة باتمان في باريس"… وفي وقت سابق رسم نيمار كونه من فانز Batman تاتو في على رأسه عبارة عن صورة “باتمان”،.. كما أن الهيلوكوبتر الخاصة به مستوحاة من سيارة الرجل الوطواط.