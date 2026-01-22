الخميس 22 يناير 2026
رياضة

حسام حسن: مشروع الهدف حجر الزاوية في خطة إعداد المنتخب للمونديال (فيديو)

حسام حسن
حسام حسن
أعرب الكابتن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، عن انبهاره الشديد بالإمكانيات التي يمتلكها مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر (مشروع الهدف)، مؤكدًا أنه يمثل نقلة نوعية في تاريخ البنية التحتية للكرة المصرية.

صرح رياضي بمواصفات عالمية

وخلال المؤتمر الصحفي الموسع للإعلان عن خطة استعدادات "الفراعنة" لبطولة كأس العالم، قال حسام حسن: "ما شاهدته في مركز المنتخبات الوطنية هو مدعاة للفخر لكل مصري؛ الإمكانيات الموجودة هنا تفوق أعلى الأماكن التي زرتها في مسيرتي سواء كلاعب أو كمدرب، نحن أمام حاجة مميزة جدًا تليق باسم منتخب مصر".

وأضاف العميد: "مشروع الهدف أصبح يوفر كل سبل الراحة والاحترافية للجهاز الفني واللاعبين، وهذا يساعدنا بشكل كبير على التركيز الفني فقط، ويوفر علينا الكثير من العناء في البحث عن ملاعب تدريب أو أماكن إقامة تليق بالمنتخب".

بيئة مثالية للتحضير للمونديال

وأكد المدير الفني للمنتخب أن وجود مثل هذا الصرح الرياضي يعد حجر الزاوية في خطة الإعداد للمونديال، موضحًا: "عندما تتوفر لك ملاعب عالمية، وصالات تأهيل طبي متطورة، وبيئة احترافية متكاملة في مكان واحد، فهذا يعني أن الدولة المصرية وضعتنا على الطريق الصحيح للمنافسة العالمية".

رسالة شكر للقائمين على مشروع الهدف

واختتم حسام حسن حديثه بتوجيه الشكر للدولة المصرية واتحاد الكرة على إنجاز هذا المشروع، قائلًا: "أشكر كل من ساهم في خروج هذا الصرح للنور بهذا الشكل المشرف، الإمكانيات هنا ستكون الداعم الأول لنا في رحلتنا القادمة نحو كأس العالم، وسنعمل جاهدين لنترجم هذا الدعم إلى نتائج تسعد الشعب المصري".

الكابتن حسام حسن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني حسام حسن المدير الفني كابتن حسام حسن مركز المنتخبات الوطنية

