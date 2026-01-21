الأربعاء 21 يناير 2026
بيريز يجهز المغربي أنس الغراري لخلافته في رئاسة ريال مدريد

بيريز وأنس الغراري
برز اسم المغربي الأصل أنس الغراري، ليثير الانتباه داخل أروقة نادي ريال مدريد الإسباني، بعدما ظهر مؤخرا في صورة من داخل النادي الملكي، حيث يُعد من الشخصيات المقربة جدا من رئيس الميرنجي فلورنتينو بيريز، ويتمتع بنفوذ وتأثير واضحين رغم عدم شغله لأي منصب رسمي.

بيريز يجهز أنس الغراري لخلافته في رئاسة ريال مدريد 

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن فلورنتينو بيريز يرى في أنس الغراري خليفة محتملًا له على رأس النادي الملكي في حال قرر التنحي، إذ يعتبره بمثابة "ابنه الروحي"، بعدما أشرف على تكوينه واعتنى به منذ أن كان في الثامنة من عمره.

وأضاف المصدر ذاته، أن فكرة فتح جزء من رأس مال ريال مدريد للاستثمار، التي أعلن عنها بيريز خلال إحدى الجمعيات العمومية وأثارت الكثير من الجدل واللبس، تُنسب في الأساس إلى أنس الغراري، بحكم قربه الشديد من رئيس النادي ودوره في بلورة التصورات المالية والاستراتيجية.

مرشح جديد في انتخابات ريال مدريد القادمة لأول مرة 

وفي السياق ذاته، أفادت الصحيفة الإسبانية، أن انتخابات رئاسة ريال مدريد المقبلة قد تشهد لأول مرة منذ سنوات مرشحًا جادا وحقيقيًا ينافس بيريز أو خليفته المحتمل، عكس ما جرت عليه العادة في الانتخابات السابقة التي كانت تُحسم بمرشح وحيد.

وأشار نفس المصدر، إلى أن المرشح الذي سيحظى بدعم فلورنتينو بيريز، في حال قرر عدم الترشح مجددا، هو المغربي الفرنسي أنس الغراري، الذي يُوصف داخل النادي بـ"اليد اليمنى" لبيريز، والعقل المالي القادر على تحويل أفكاره الطموحة إلى مشاريع وهياكل قابلة للتنفيذ.

الجريدة الرسمية