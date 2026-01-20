بمشاركة نخبة من الأدباء والوزراء، تفاصيل البرنامج الروماني في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

18 حجم الخط

تحت شعار «التكامل الثقافي والدبلوماسي» تشارك دولة رومانيا كضيف شرف في فعاليات الدورة الـ57 من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، مقدِّمة برنامجًا ثقافيًا وفنيًا وأكاديميًا واسعًا يمتد من 21 يناير الجاري إلى 3 فبرايرالمقبل، ويستهدف المثقفين والدبلوماسيين والطلاب، في إطار تظاهرة تحتفي بالروابط المشتركة بين البلدين.

أدب عابر للحدود واحتفاء بالفرانكفونية في معرض الكتاب

يتصدر المشهد الأدبي في معرض الكتاب حضور نخبة من أبرز الكُتّاب الرومانيين، وفي مقدمتهم الكاتب والمسرحي العالمي ماتي فيسنيتش المقيم في باريس، باعتباره أحد رموز التلاقي الثقافي بين رومانيا وفرنسا. وتعتبر رومانيا مشاركتها في المعرض فرصة لإبراز البعد الفرانكفوني المشترك بينها وبين مصر.

كما يضم البرنامج لقاءات مهنية تخصصية تجمع الناشرين والوكلاء الأدبيين والمترجمين من الجانبين، إلى جانب مشاركة فاعلة في مبادرة «القاهرة تنادي» الهادفة إلى دعم حركة الترجمة والتبادل الثقافي.

نجيب محفوظ شخصية معرض الكتاب 2026، فيتو

دبلوماسية ثقافية ورؤية للسياسة الخارجية

وفي الشق الدبلوماسي، ينظم الوفد الروماني مؤتمرًا حول الدبلوماسية الثقافية بمشاركة عدد من السفراء المصريين السابقين لدى رومانيا، إضافة إلى جلسة نقاشية موسّعة تستعرض أولويات السياسة الخارجية الرومانية وتفاعلها مع القضايا الدولية.

فرص أكاديمية للطلاب المصريين

يعكس البرنامج اهتمامًا خاصًا بالتعاون الأكاديمي؛ إذ يشهد يوم 29 يناير حضور رؤساء نخبة من الجامعات الرومانية ونائب وزير الدبلوماسية العلمية، لعرض الفرص الدراسية والبحثية المتاحة للطلاب المصريين. كما يدعو الجناح الروماني الشباب والباحثين للتعرف على مزايا الدراسة في رومانيا ونظمها التعليمية المتقدمة.

لمسة وفاء لصلاح السقا

وفي فعالية تحمل طابعًا إنسانيًا وتاريخيًا، تنظّم رومانيا في 2 فبراير مؤتمرًا خاصًا لتكريم الفنان الراحل صلاح السقا، مؤسس مسرح العرائس المصري، تقديرًا لسنوات دراسته وإقامته في رومانيا التي أثرت في مسيرته الفنية، وهو ما يعكس عمق الروابط الثقافية بين البلدين.

معرض القاهرة الدولي للكتاب يفتح أبوابه أمام الجمهور 22 يناير، فيتو

أنشطة للطفل وفنون تقليدية ومعارض صور

ويقدّم الجناح الروماني باقة واسعة من الفعاليات الفنية والترفيهية، تشمل: برامج وأنشطة للأطفال خلال الأسبوع الثاني من المعرض، وعروضًا موسيقية ورقصات تقليدية، ومعارض صور توثق التراث الروماني، وفقرات فنية متنوعة للفنانين المشاركين.

حصيلة المشاركة الرومانية في 13 يومًا

تقيم رومانيا خلال فترة معرض القاهرة الدولي للكتاب 30 فعالية ثقافية وفنية، يحضرها 60 ضيفًا من بينهم 15 فنانًا، كما تشارك 10 دور نشر رومانية، و4 رؤساء أو نواب رؤساء جامعات، كما يشارك 3 شخصيات رفيعة المستوى: وزير الثقافة في الافتتاح، نائب وزير الخارجية للدبلوماسية الثقافية، ومدير المعهد الثقافي الروماني

وتجسد هذه المشاركة واحدة من أبرز وأضخم البرامج الثقافية في تاريخ ضيوف الشرف بـ معرض القاهرة الدولي للكتاب، مؤكدة مكانة رومانيا كشريك ثقافي مهم لمصر في عام 2026.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.