الثلاثاء 20 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

بمشاركة نخبة من الأدباء والوزراء، تفاصيل البرنامج الروماني في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

سفيرة رومانيا أثناء
سفيرة رومانيا أثناء تسلم شارة ضيف شرف معرض الكتاب، فيتو
18 حجم الخط

تحت شعار «التكامل الثقافي والدبلوماسي» تشارك دولة رومانيا كضيف شرف في فعاليات الدورة الـ57 من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، مقدِّمة برنامجًا ثقافيًا وفنيًا وأكاديميًا واسعًا يمتد من 21 يناير الجاري  إلى 3 فبرايرالمقبل، ويستهدف المثقفين والدبلوماسيين والطلاب، في إطار تظاهرة تحتفي بالروابط المشتركة بين البلدين.

أدب عابر للحدود واحتفاء بالفرانكفونية في معرض الكتاب

يتصدر المشهد الأدبي في  معرض الكتاب حضور نخبة من أبرز الكُتّاب الرومانيين، وفي مقدمتهم الكاتب والمسرحي العالمي ماتي فيسنيتش المقيم في باريس، باعتباره أحد رموز التلاقي الثقافي بين رومانيا وفرنسا. وتعتبر رومانيا مشاركتها في المعرض فرصة لإبراز البعد الفرانكفوني المشترك بينها وبين مصر.

كما يضم البرنامج لقاءات مهنية تخصصية تجمع الناشرين والوكلاء الأدبيين والمترجمين من الجانبين، إلى جانب مشاركة فاعلة في مبادرة «القاهرة تنادي» الهادفة إلى دعم حركة الترجمة والتبادل الثقافي.

نجيب محفوظ شخصية معرض الكتاب 2026، فيتو
نجيب محفوظ شخصية معرض الكتاب 2026، فيتو

دبلوماسية ثقافية ورؤية للسياسة الخارجية

وفي الشق الدبلوماسي، ينظم الوفد الروماني مؤتمرًا حول الدبلوماسية الثقافية بمشاركة عدد من السفراء المصريين السابقين لدى رومانيا، إضافة إلى جلسة نقاشية موسّعة تستعرض أولويات السياسة الخارجية الرومانية وتفاعلها مع القضايا الدولية.

فرص أكاديمية للطلاب المصريين

يعكس البرنامج اهتمامًا خاصًا بالتعاون الأكاديمي؛ إذ يشهد يوم 29 يناير حضور رؤساء نخبة من الجامعات الرومانية ونائب وزير الدبلوماسية العلمية، لعرض الفرص الدراسية والبحثية المتاحة للطلاب المصريين. كما يدعو الجناح الروماني الشباب والباحثين للتعرف على مزايا الدراسة في رومانيا ونظمها التعليمية المتقدمة.

لمسة وفاء لصلاح السقا

وفي فعالية تحمل طابعًا إنسانيًا وتاريخيًا، تنظّم رومانيا في 2 فبراير مؤتمرًا خاصًا لتكريم الفنان الراحل صلاح السقا، مؤسس مسرح العرائس المصري، تقديرًا لسنوات دراسته وإقامته في رومانيا التي أثرت في مسيرته الفنية، وهو ما يعكس عمق الروابط الثقافية بين البلدين.

معرض القاهرة الدولي للكتاب يفتح أبوابه أمام الجمهور 22 يناير، فيتو
معرض القاهرة الدولي للكتاب يفتح أبوابه أمام الجمهور 22 يناير، فيتو

أنشطة للطفل وفنون تقليدية ومعارض صور

ويقدّم الجناح الروماني باقة واسعة من الفعاليات الفنية والترفيهية، تشمل: برامج وأنشطة للأطفال خلال الأسبوع الثاني من المعرض، وعروضًا موسيقية ورقصات تقليدية، ومعارض صور توثق التراث الروماني، وفقرات فنية متنوعة للفنانين المشاركين.

حصيلة المشاركة الرومانية في 13 يومًا

تقيم رومانيا خلال فترة معرض القاهرة الدولي للكتاب 30 فعالية ثقافية وفنية، يحضرها  60 ضيفًا من بينهم 15 فنانًا، كما تشارك 10 دور نشر رومانية، و4 رؤساء أو نواب رؤساء جامعات، كما يشارك 3 شخصيات رفيعة المستوى: وزير الثقافة في الافتتاح، نائب وزير الخارجية للدبلوماسية الثقافية، ومدير المعهد الثقافي الروماني

وتجسد هذه المشاركة واحدة من أبرز وأضخم البرامج الثقافية في تاريخ ضيوف الشرف بـ معرض القاهرة الدولي للكتاب، مؤكدة مكانة رومانيا كشريك ثقافي مهم لمصر في عام 2026.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

معرض الكتاب معرض القاهرة الدولي للكتاب معرض الكتاب 2026 معرض القاهرة الدولى للكتاب 2026 رومانيا ضيف شرف معرض الكتاب فعاليات معرض الكتاب
ads

الأكثر قراءة

السيسي يصل مطار زيورخ للمشاركة في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي

بحضور السيسي وترامب، كل ما تريد معرفته عن منتدى دافوس الاقتصادي العالمي 2026

برنامج عمل مكثف للرئيس السيسي في دافوس

إلغاء حبس أحمد حسام ميدو في قضية سب الحكم محمود البنا

الأكاديمية الوطنية للتدريب تطلق برنامجًا لتأهيل النواب الجدد غدا

البنك المركزي يحدد إجازة عيد الشرطة وثورة 25 يناير

السكك الحديدية تعتزم تشغيل خدمة جديدة على خط القاهرة - أسوان

فيتو تحاور نجل ضحية زوجها ببورسعيد.. قتلها بـ٢٢ طعنة وأطالب بالقصاص العادل (فيديو)

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن اليوم الثلاثاء

سعر كيلو الأرز الأبيض يسجل 25 جنيها اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 

28 جنيها سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 20 يناير

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أسود التيرانجا ثالث منتخب يعلق "نجمتين" في أمم إفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من تراث المدرسة الأشعرية، "تأويل الآيات المشكلة" أبرز إصدارات جناح الأزهر بمعرض الكتاب

ماذا أفعل إذا انقطع الماء أثناء الوضوء؟ أمين الفتوى يجيب

هل ترفع الأعمال في شهر شعبان؟ مجمع البحوث الإسلامية يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية