السبت 24 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

المدير التنفيذي لمعرض الكتاب: 750 ألف زائر أمس الجمعة و"الرواية" الأكثر مبيعا

«مجاهد»: ثلاثة أرباع
«مجاهد»: ثلاثة أرباع مليون زائر في يوم واحد لمعرض الكتاب
18 حجم الخط

معرض الكتاب، أكد الدكتور أحمد مجاهد، المدير التنفيذي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أن المعرض شهد أمس الجمعة دخول ما يقرب من ثلاثة أرباع مليون زائر، واصفًا هذا الرقم بأنه «مهول وضخم جدًا»، ومشيرًا إلى أن هذا الإقبال الكثيف لا يمكن اعتباره حدثًا مؤقتًا أو حالة موسمية عابرة.

وأوضح أن هذه الأرقام تعكس حالة ثقافية حقيقية ومتجذرة في المجتمع المصري، وليست مجرد تجمع ترفيهي أو نزهة عابرة.

مصر في صدارة القراءة عربيًا بفضل تراكم المبادرات الثقافية

وقال مجاهد، خلال حديثه بقناة «إكسترا نيوز»، إن مراجعة معدلات القراءة باللغة العربية في الوطن العربي تُظهر بوضوح أن مصر تحتل المركز الأول.

وأشار إلى أن هذا التفوق لم يأتِ من فراغ، بل هو نتاج تراكم مبادرات ثقافية كبرى، مثل «مكتبة الأسرة» و«مهرجان القراءة للجميع»، والتي أسهمت في تكوين جيل نشأ على حب الكتاب والوعي بأهمية الثقافة والمعرفة.

اختلاف اهتمامات الشباب لا يعني تراجع القراءة بل تنوعها

وأضاف المدير التنفيذي لـ معرض القاهرة الدولي للكتاب أن تنوع اهتمامات الشباب القرائية، بين روايات الرعب والخيال، والموضوعات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، لا يعكس تراجعًا في معدلات القراءة، بل يدل على تطور الذائقة الثقافية وتعدد مساراتها.

وأكد أن الأجيال الجديدة تقرأ، لكنها تقرأ بشكل مختلف، وبموضوعات تعبر عن واقعها وأسئلتها وتطلعاتها المستقبلية.

معرض الكتاب ليس نزهة موسمية بل منصة ثقافية متكاملة

وشدد مجاهد على أن الأعداد الكبيرة من الزوار لا يمكن تفسيرها باعتبار المعرض مجرد نزهة أو مناسبة للشراء فقط، موضحًا أن المعرض يتيح فرصًا ثقافية نادرة لا تتوافر على مدار العام.

وأشار إلى أن الزائر يستطيع التواصل المباشر مع ناشرين عرب وأجانب، والحصول على كتب غير متاحة بسهولة خارج إطار المعرض، إلى جانب الاستفادة من برنامج ثري بالندوات الفكرية والفعاليات الثقافية والفنية.

الرواية تتصدر المبيعات وكتب التراث تستعيد مكانتها

وأوضح مجاهد أن الرواية ما زالت تتصدر قائمة الكتب الأكثر مبيعًا لدى فئات الشباب والكبار، مؤكدًا في الوقت نفسه وجود إقبال ملحوظ على كتب التراث، وهو ما يعكس توازنًا بين الاهتمام بالحداثة والعودة إلى الجذور الثقافية.

وأشار إلى أن هذا التنوع في الاختيارات يعكس وعيًا ثقافيًا متناميًا لدى جمهور المعرض.

الفن والثقافة بدائل قادرة على تغيير الذائقة الشبابية

وأكد المدير التنفيذي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب أن تقديم بدائل فنية وثقافية جيدة يسهم بشكل مباشر في إعادة تشكيل الذائقة الفنية لدى الشباب.

واستعرض تجربة مخيم «أهالينا وناسنا»، الذي يستضيف محافظات حدودية لعرض تراثها وفنونها الشعبية، معتبرًا إياه نموذجًا ناجحًا لدمج الثقافة بالفن، وتعزيز الهوية الوطنية، وفتح نوافذ جديدة أمام الجمهور للتعرف على التنوع الثقافي المصري.

معرض الكتاب.. مرآة لوعي المجتمع وحيويته الثقافية

واختتم مجاهد تصريحاته بالتأكيد على أن معرض القاهرة الدولي للكتاب لم يعد مجرد حدث ثقافي سنوي، بل أصبح مرآة حقيقية تعكس وعي المجتمع المصري، وحيويته الثقافية، وقدرته على التفاعل مع المعرفة والفنون في زمن التحولات الرقمية المتسارعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مجاهد معرض الكتاب معرض القاهرة الدولي للكتاب إكسترا نيوز الدكتور أحمد مجاهد القاهرة الدولي للكتاب الرواية مبيعات معرض القاهرة

مواد متعلقة

سلوى بكر تحصد النسخة الأولى، تدشين جائزة البريكس بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

إعلان نتيجة جائزة محمود تيمور للقصة القصيرة في دورتها الأولى بمعرض القاهرة للكتاب 2026

عائلة مصرية تخطف الأنظار بأنشودة "المسك فاح" في معرض القاهرة للكتاب (فيديو)

فعاليات وندوات جناح الأزهر الشريف اليوم السبت بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

ads

الأكثر قراءة

مرموش يسجل في تقدم مانشستر سيتي على وولفرهامبتون بثنائية في الشوط الأول

السيسي عن بيان 3 يوليو: كنا هنعمل انتخابات وينزل فيها الله يرحمه الرئيس مرسي

السيسي: كل سلطان زائل والجميع سيقف أمام الله ليحاسب على كل نقطة دم تسبب فيها

الرئيس السيسي: مواجهة التحديات الحديثة تتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة

رسائل السيسي أبرزها، تفاصيل احتفال عيد الشرطة الـ74

ميركاتو الأهلي، جراديشار يجمع متعلقاته ويودع اللاعبين و"داري" يبلغ زملاءه بهذا القرار

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 برقم الجلوس والاسم، موعد الإعلان وخطوات الاستعلام

بعد 6 دقائق، مرموش يسجل الهدف الأول لـ مانشستر سيتي في شباك وولفرهامبتون

خدمات

المزيد

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء اليوم السبت 24 يناير 2026

أسعار الأسمنت بأسواق مواد البناء اليوم السبت 24 يناير 2026

سعر كيلو الأرز اليوم السبت 24 يناير

طن الأولين يواصل الارتفاع، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع وادي دجلة.. الزمالك وبتروجت.. دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ذكرى رحيل الداعية عبلة الكحلاوي، رحلة أم الغلابة في خدمة الدعوة الإسلامية

تفسير رؤية السينما في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سعيدة قريبا

بالتزامن مع معرض الكتاب، 10 خطوات تساعدك على حب القراءة والاطلاع

المزيد
الجريدة الرسمية