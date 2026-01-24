عائلة مصرية تخطف الأنظار بأنشودة "المسك فاح" في معرض القاهرة للكتاب (فيديو)

18 حجم الخط

شهدت فعاليات الدورة 57 من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، حالة من البهجة والروحانية في أيامها الأولى، حيث نجحت إحدى العائلات المصرية في لفت أنظار الزوار وكسر روتين التجول بين أروقة الكتب عبر أداء جماعي مميز لأنشودة "المسك فاح".

حلقة ذكر وإنشاد عفوي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

وسط إقبال جماهيري لافت علي معرض القاهرة الدولي للكتاب في أيامه الأولى، تحولت إحدى ساحات معرض الكتاب إلى حلقة ذكر وإنشاد عفوية، حيث اجتمع الزوار حول العائلة المصرية التي شدت بأعذب الكلمات في مدح الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وسط تفاعل الجمهور مع كلمات الأنشودة التي تقول: "المسك فاح.. المسك فاح لما ذكرنا رسول الله.. والنور لاح.. والنور لاح لما حضرنا أبا الزهراء".

هذا الإنشاد العفوي في حب رسول الله الكريم، أضفى لمسة روحانية مبهجة على معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، الحدث الثقافي الأبرز في المنطقة العربية الآن، مما دفع الكثيرين من جمهور معرض الكتاب للمشاركة في الإنشاد وتوثيق اللحظة عبر هواتفهم المحمولة.

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

وتُقام فعاليات الدورة السابعة والخمسين لـ معرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2026 خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وسط برنامج ثقافي وفكري متنوع يعكس مكانة المعرض كأحد أبرز المحافل الثقافية في المنطقة.

وقد اختير الأديب الكبير نجيب محفوظ «شخصية الدورة»، احتفاءً بقيمته الأدبية الخالدة ودوره المحوري في إثراء الرواية العربية، فيما اختير الفنان الكبير محيي الدين اللباد شخصية معرض كتاب الطفل، تقديرًا لمسيرته الرائدة في عالم رسوم الأطفال.

وتحل دولة رومانيا ضيف شرف الدورة، بما يفتح آفاقًا جديدة للتبادل الثقافي، بينما ترفع الدورة شعار «من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونًا»، وهي المقولة التي تجسد فلسفة نجيب محفوظ وتؤكد قيمة القراءة بوصفها ركيزة أساسية للتقدم والوعي.

