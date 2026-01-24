سلوى بكر تحصد النسخة الأولى، تدشين جائزة البريكس بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

18 حجم الخط

شهدت فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، منذ قليل، الإعلان الرسمي عن تأسيس جائزة البريكس، في خطوة تهدف إلى تعزيز الروابط الثقافية بين دول التجمع.

وقد شهدت الاحتفالية تسليم الجائزة في نسختها الأولى للكاتبة والأديبة المصرية الكبيرة سلوى بكر، تقديرا لمسيرتها الإبداعية الحافلة.

وأكدت الكاتبة ضحى عاصي، المشاركة في تأسيس الجائزة خلال كلمتها، أن هذا المشروع يمثل محاولة جادة لإعادة تصدير الأدب إلى العالم من منظور مختلف، وتساءلت: "لماذا لا نمتلك جائزة تحتفي بأدباء دول البريكس وتدعم الكتاب من مختلف هذه الدول؟".

وأضافت عاصي أن وجود جائزة أدبية متخصصة لدول البريكس يبعث برسالة مفادها أن أدباء الجنوب العالمي لا يقلون إبداعا عن غيرهم في أي مكان آخر.

كما أعربت عن سعادتها بانطلاق هذه المبادرة من قلب مصر، كاشفة عن الموافقة على تقديم جميع جوائز البريكس المستقبلية في مختلف المجالات وليس الأدب فقط من القاهرة، مما يؤكد ريادة مصر الثقافية وامتلاكها صوتا مؤثرا يجب أن يصل إلى كافة أنحاء العالم.

من جانبه، أعرب الشاعر الروسي فاديم تيريكين (Vadim Terekhin) عن امتنانه للجهات المصرية على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال، مشيرا إلى أن مصر تشهد اليوم لحظة تاريخية ستسجل في سجلاتها كأول دولة تحتضن تسليم جائزة البريكس.

وأوضح تيريكين أن الجائزة ستسهم في تعزيز الفهم المتبادل، خاصة وأن معظم القراء يعرفون الأدب الكلاسيكي فقط، بينما توفر هذه الجائزة فرصة ذهبية لاكتشاف الأدب المعاصر وما تقدمه الدول المختلفة من رؤى حديثة.

وبعث نيكولاي إيفانوف، رئيس اتحاد الكتاب الروس، برسالة تهنئة للكاتبة سلوى بكر، أكد فيها أن هذه الجائزة صممت من أجل المبدعين الذين لا تعرف أقلامهم حدود جغرافية، مشدد على أن الكتابة تظل دائما الجسر الأقوى للتواصل بين الشعوب.

وعلى هامش الحفل، أعلن عن فوز الكاتب الإندونيسي ديني جانيوار علي (Denny Januar Ali) بجائزة الإبداع "خارج المسابقة"، تقديرا لإسهاماته الأدبية المتميزة.

الكاتبة سلوي بكر

سلوى بكر هي روائية مصرية بارزة، قدمت العديد من الأعمال الأدبية اللافتة التي انشغلت بمصائر المهمشين وقضايا المرأة في المجتمع المصري، وحصدت خلال مسيرتها جوائز دولية عديدة، ومن أبرز أعمالها: "العربة الذهبية لا تصعد إلى السماء"، "البشموري"، وهي الرواية التي اختيرت ضمن أفضل مئة رواية عربية في قائمة اتحاد الكتاب العرب.

يأتي فوز سلوي بكر بعد ترشيح أدباء وكتاب من دول تجمع بريكس، الذي انضمت إليه مصر رسميًا العام الماضي، وكانت سلوى بكر قد وصلت إلى القائمة الطويلة للجائزة في شهر سبتمبر الماضي، ضمن 27 كاتبًا وكاتبة من دول مختلفة.

وانطلقت جائزة بريكس الأدبية عام 2024، وتمنح لأول مرة هذا العام للأدباء الذين تعكس أعمالهم التقاليد والتنوع الثقافي.

معرض الكتاب 2026

يُذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يشهد هذا العام مشاركة 1457 دار نشر من 83 دولة، ويقدم نحو 400 فعالية ثقافية، و100 حفل توقيع، و120 فعالية فنية، بمشاركة 170 ضيفًا عربيًا وأجنبيًا، وأكثر من 1500 مثقف ومبدع. وقد اختير الأديب العالمي نجيب محفوظ شخصيةً للمعرض، والفنان الكبير محيي الدين اللباد شخصيةً لمعرض كتاب الطفل، فيما تحل دولة رومانيا ضيف شرف هذه الدورة.

