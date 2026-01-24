السبت 24 يناير 2026
محافظات

حملة ميدانية بشوارع المنصورة وطلخا وميت غمر للتعامل مع الحالات بلا مأوى

شنت مديرية تضامن الدقهلية بمشاركة فريق التدخل السريع المحلي بالمنصورة، حملة ميدانية بشوارع مدينة المنصورة ومدينة طلخا وميت غمر للتعامل مع الحالات بلا مأوى، حيث تم تقديم الدعم اللازم وتوزيع البطاطين والوجبات الغذائية على الحالتوالمتواجده بلاماوي بالشوراع.

وجاءت الحملة تحت قيادة الدكتورة هالة عبد الرزاق جودة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، وتنفيذًا لتوجيهات وزارة التضامن الاجتماعي، في إطار الحرص على توفير الحماية الاجتماعية والرعاية اللازمة للفئات الأولى بالرعاية، خاصة في ظل انخفاض درجات الحرارة.

وفي سياق متصل قامت مؤسسة  نبع الحياة الخيرية بميت غمر بتوزيع 50بطانية بشوراع المدينه علي الحالات المستحقه وبلامأوي.

التعامل مع 100حالة بلا مأوى

وأسفرت جهود الحملة عن التعامل مع 100حالة بلا مأوى، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم،وأكدت الدكتورة هالة عبد الرزاق جودة على استمرار الجولات  للتعامل الفوري مع الحالات بلا مأوى، وتقديم أوجه الرعاية والدعم لهم، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، بما يضمن كرامة الإنسان وتحقيق الحماية الاجتماعية.

