السيسي: التطرف لن يجد له مأوى في مصر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الاحتفال بالذكرى الـ74 لعيد الشرطة، إن التطرف بكافة أشكاله لن يجد في مصر أي مأوى، مشيرًا إلى أن الشرطة المصرية ووعي الشعب يشكلان الحائط الذي تتحطم عليه رغبات الأعداء.

وأضاف الرئيس أن مصر ستظل، بفضل الله، عصية على الفتن وماضية في طريق البناء والرخاء، مؤكدًا أن قوة الدولة لا تقوم فقط على مؤسساتها الأمنية، بل على وعي شعبها وقدرته على التمييز بين البناء والتخريب، وهو عنصر حاسم في حماية الوطن.

وأكد السيسي: "افخروا ببلدكم"، مشيرًا إلى أن مصر منذ عام 2014 لم تنخرط في أي مؤامرات أو أعمال تخريب أو تدمير لأي دولة في المنطقة، وهذا النهج هو السبيل الذي اختارته الدولة وتثق فيه.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت الاحتفال بالذكرى الـ74 لعيد الشرطة، الذي يوافق 25 يناير من كل عام، بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، تخليدًا لذكرى معركة الإسماعيلية عام 1952 التي سقط فيها 50 شهيدًا و80 جريحًا من رجال الشرطة، وأشعلت شرارة ثورة 1952.

