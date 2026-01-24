أمم أفريقيا لليد، منتخب مصر يحقق العلامة الكاملة في دور المجموعات

18 حجم الخط

كرة اليد، أنهى المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة المدير الفني الإسباني تشافي باسكوال، مشاركته في دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في رواندا.

وحقق المنتخب الوطني الفوز في مباراة اليوم أمام منتخب أوغندا بنتيجة (54-13) في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

الفراعنة بالعلامة الكاملة

بهذه النتيجة أنهي منتخب مصر مشاركته في دور المجموعات محققا العلامة الكاملة بالفوز في الجولات الثلاثة أمام الجابون وأنجولا وأوغندا، وفي رصيده 6 نقاط.

وضمن منتخب مصر التأهل للدور الرئيسي من بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد الفوز في الجولتين الأولى والثانية بدور المجموعات.

وحقق المنتخب الوطني لكرة اليد فوزا هاما على نظيره منتخب أنجولا بنتيجة (41-28)، في المباراة التي جمعت بينهما، الخميس الماضي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

وكان المنتخب الوطني قد حقق فوزًا كبيرًا في الجولة الأولى من دور المجموعات أمام منتخب الجابون بنتيجة (36-25).

ويشارك منتخب مصر في البطولة ضمن المجموعة التي تضم منتخبات الجابون وأنجولا وأوغندا.

قائمة منتخب كرة اليد

وتضم قائمة منتخب مصر لكرة اليد كلًّا من: محمد علي، محمد عصام الطيار، عبد الرحمن حميد، أكرم يسري، محمد أوكا، أحمد هشام سيسا، محمد مؤمن صفا، يحيى خالد، مهاب سعيد، علي زين، أحمد هشام دودو، نبيل شريف، هشام صلاح، إبراهيم المصري، أحمد عادل، ياسر سيف، محمود عبدالعزيز “جدو”، يحيى الدرع، وسيف الدرع.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني 3 مباريات في الدور الأول (دور المجموعات)، مواعيدها كالتالي:

جدول مباريات منتخب كرة اليد في كأس الأمم الأفريقية

دور المجموعات:

مصر × الجابون – 21 يناير | انتهت بفوز الفراعنة

مصر × أنجولا – 22 يناير | انتهت بفوز الفراعنة

مصر × أوغندا – 24 يناير | انتهت بفوز الفراعنة

تذاع جميع مباريات المنتخب مباشرة على قنوات أون سبورت.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.