الإدارية العليا: حق الضرائب في منازعات ضريبة الدخل يسقط بالتقادم إذا انقضت المدة القانونية

18 حجم الخط

استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، على أن حق مصلحة الضرائب في المطالبة بالضريبة يسقط بالتقادم إذا انقضت المدة القانونية دون اتخاذ إجراءات المطالبة المقررة قانونًا.

كما قضت المحكمة بأن اللجوء إلى لجان الطعن الضريبي لا يُعد شرطًا لازمًا لقبول الدعوى، ويجوز للممول رفع النزاع مباشرة أمام المحكمة المختصة متى استوفت الدعوى أوضاعها القانونية.

الدفع بسقوط الحق بالتقادم يُعد دفعًا قانونيًا

وأوضحت المحكمة أن الدفع بسقوط الحق بالتقادم يُعد دفعًا قانونيًا يجوز إبداؤه أمام المحكمة، ولو لم يسبق التمسك به أمام لجنة الطعن الضريبي.

كذلك يجوز للممول إبداء طلبات ودفوع أمام المحكمة لم يسبق عرضها على لجنة الطعن، باعتبار أن المحكمة تملك ولاية كاملة في بحث النزاع الضريبي المطروح عليها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.