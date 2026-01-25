الأحد 25 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2026، مخرج كلهم بيحبوا مودي يعيد تصوير 5 مشاهد

مسلسل كلهم بيحبوا
مسلسل كلهم بيحبوا مودي
قرر أحمد شفيق مخرج مسلسل كلهم بيحبوا مودي إعادة تصوير بعض المشاهد الخارجية للعمل، والتي لا تضم بطل المسلسل ياسر جلال، وذلك بسبب عدم رضاه عن ما يقرب من 5 مشاهد فقط.

وعلمت فيتو من أحد العاملين في المسلسل أن المخرج أحمد شفيق قرر هذا الأمر أثناء مرحلة المونتاج لحلقات مسلسل “كلهم بيحبوا مودي” وبالفعل تم تصويرهم خلال الأسبوع الماضي، وتسير عملية المونتاج بشكل طبيعي.

مسلسل ياسر جلال في رمضان 2026

وأعلنت الشركة المتحدة عن عرض مسلسل كلهم بيحبوا مودي للنجم ياسر جلال عبر شاشتها CBC، DMC، ON E، الحياة  في رمضان 2026. 

وكان الفنان ياسر جلال انتهى من تصوير حلقات مسلسل “كلهم بيحبوا مودي”، وذلك بإحدى مناطق مدينة الشيخ زايد، وسط حضور أبطال المسلسل، ليكون المسلسل هو أول عمل رمضاني يتم الانتهاء من تصويره هذا العام.

وتشهد أحداث مسلسل كلهم بيحبوا مودي الذي يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال خيانته لزوجته، ومحاولته كسب قلب فتاة أخرى.

مسلسل كلهم بيحبوا مودي

وشارك الفنان ياسر جلال متابعيه عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك صورًا جديدة من كواليس تصوير مسلسله الجديد “كلهم بيحبوا مودي” مع بطلات وصناع العمل وعلق عليها قائلًا: “كلهم بيحبوا مودي”، ولاقت الصور تفاعلًا إيجابيًّا من قبل المتابعين.

ويتكون المسلسل من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي داخل عدد من المناطق الراقية في القاهرة، حيث يجسد ياسر جلال شخصية شاب يدخل في علاقات متعددة مع النساء، الأمر الذي يورطه في مشكلات وأزمات متلاحقة نتيجة تلك العلاقات.

ومسلسل كلهم بيحبوا مودي من بطولة ياسر جلال وأيتن عامر وهاجر الشرنوبي وجوري بكر وميرفت أمين ومصطفى أبو سريع وتأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق. 

ياسر جلال كلهم بيحبوا مودي مسلسل كلهم بيحبوا مودي مسلسلات رمضان 2026

ياسر جلال ينشر صورا مع مصطفى أبو سريع من كواليس "كلهم بيحبوا مودي"

مسلسلات رمضان 2026، عرض كلهم بيحبوا مودي لـ ياسر جلال على شاشات المتحدة (فيديو)
