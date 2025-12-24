الأربعاء 24 ديسمبر 2025
ثقافة وفنون

انتهاء مونتاج 3 حلقات من مسلسل "كلهم بيحبوا مودي" لـ ياسر جلال

ياسر جلال، فيتو
ياسر جلال، فيتو
انتهى المخرج أحمد شفيق والقائمون على عملية مونتاج مسلسل “كلهم بيحبوا مودي” من 3 حلقات حتى الآن من العمل.

ومن المفترض أن يستكمل المخرجأحمد شفيق عمليات المونتاج والميكساج للمسلسل ليكون جاهزا للعرض في سباق دراما رمضان المقبل.

وكان الفنان ياسر جلال انتهى من تصوير حلقات مسلسل “كلهم بيحبوا مودي”، وذلك بإحدى مناطق مدينة الشيخ زايد، وسط حضور أبطال المسلسل، ليكون المسلسل هو أول عمل رمضاني يتم الانتهاء من تصويره هذا العام.

وتشهد أحداث مسلسل كلهم بيحبوا مودي الذي يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال خيانته لزوجته، ومحاولته كسب قلب فتاة أخرى.

مسلسل كلهم بيحبوا مودي

وشارك الفنان ياسر جلال متابعيه عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك صورًا جديدة من كواليس تصوير مسلسله الجديد “كلهم بيحبوا مودي” مع بطلات وصناع العمل وعلق عليها قائلًا: “كلهم بيحبوا مودي”، ولاقت الصور تفاعلًا إيجابيًّا من قبل المتابعين.

ويتكون المسلسل من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي داخل عدد من المناطق الراقية في القاهرة، حيث يجسد ياسر جلال شخصية شاب يدخل في علاقات متعددة مع النساء، الأمر الذي يورطه في مشكلات وأزمات متلاحقة نتيجة تلك العلاقات.

ومسلسل كلهم بيحبوا مودي من بطولة ياسر جلال وأيتن عامر وهاجر الشرنوبي وجوري بكر وميرفت أمين ومصطفى أبو سريع وتأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق. 

