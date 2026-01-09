الجمعة 09 يناير 2026
مسلسلات رمضان 2026، عرض كلهم بيحبوا مودي لـ ياسر جلال على شاشات المتحدة (فيديو)

ياسر جلال
ياسر جلال
أعلنت الشركة المتحدة عن عرض مسلسل كلهم بيحبوا مودي للنجم ياسر جلال عبر شاشتها CBC، DMC، ON E، الحياة  في رمضان 2026. 

مسلسل ياسر جلال في رمضان 2026

وكان الفنان ياسر جلال انتهى من تصوير حلقات مسلسل “كلهم بيحبوا مودي”، وذلك بإحدى مناطق مدينة الشيخ زايد، وسط حضور أبطال المسلسل، ليكون المسلسل هو أول عمل رمضاني يتم الانتهاء من تصويره هذا العام.

وتشهد أحداث مسلسل كلهم بيحبوا مودي الذي يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال خيانته لزوجته، ومحاولته كسب قلب فتاة أخرى.

مسلسل كلهم بيحبوا مودي

وشارك الفنان ياسر جلال متابعيه عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك صورًا جديدة من كواليس تصوير مسلسله الجديد “كلهم بيحبوا مودي” مع بطلات وصناع العمل وعلق عليها قائلًا: “كلهم بيحبوا مودي”، ولاقت الصور تفاعلًا إيجابيًّا من قبل المتابعين.

ويتكون المسلسل من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي داخل عدد من المناطق الراقية في القاهرة، حيث يجسد ياسر جلال شخصية شاب يدخل في علاقات متعددة مع النساء، الأمر الذي يورطه في مشكلات وأزمات متلاحقة نتيجة تلك العلاقات.

ومسلسل كلهم بيحبوا مودي من بطولة ياسر جلال وأيتن عامر وهاجر الشرنوبي وجوري بكر وميرفت أمين ومصطفى أبو سريع وتأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق. 

الجريدة الرسمية