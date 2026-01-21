ياسر جلال ينشر صورا مع مصطفى أبو سريع من كواليس "كلهم بيحبوا مودي"

18 حجم الخط

نشر الفنان ياسر جلال فيديو وصورًا جمعته بالفنان مصطفى أبو سريع من كواليس مسلسل كلهم بيحبوا مودي المقرر عرض في موسم رمضان الدرامي المقبل وذلك عبر صفحته الرسمية على فيس بوك.

حيث ظهر الثنائي داخل الطائرة وهما نائمان بالطريقة نفسها، في لقطة طريفة لاقت تفاعلًا واسعًا، وعلق ياسر جلال على المنشور قائلًا: “مودي وحامد من كلهم بيحبوا مودي”، في إشارة إلى شخصيتيهما داخل العمل، ما زاد من حماس الجمهور للمسلسل المنتظر.

مسلسل ياسر جلال في رمضان 2026

وأعلنت الشركة المتحدة عن عرض مسلسل كلهم بيحبوا مودي للنجم ياسر جلال عبر شاشتها CBC، DMC، ON E، الحياة في رمضان 2026.

وكان الفنان ياسر جلال انتهى من تصوير حلقات مسلسل “كلهم بيحبوا مودي”، وذلك بإحدى مناطق مدينة الشيخ زايد، وسط حضور أبطال المسلسل، ليكون المسلسل هو أول عمل رمضاني يتم الانتهاء من تصويره هذا العام.

وتشهد أحداث مسلسل كلهم بيحبوا مودي الذي يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال خيانته لزوجته، ومحاولته كسب قلب فتاة أخرى.

مسلسل كلهم بيحبوا مودي

ويتكون المسلسل من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي داخل عدد من المناطق الراقية في القاهرة، حيث يجسد ياسر جلال شخصية شاب يدخل في علاقات متعددة مع النساء، الأمر الذي يورطه في مشكلات وأزمات متلاحقة نتيجة تلك العلاقات.

ومسلسل كلهم بيحبوا مودي من بطولة ياسر جلال وأيتن عامر وهاجر الشرنوبي وجوري بكر وميرفت أمين ومصطفى أبو سريع وتأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق.

