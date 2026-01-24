السبت 24 يناير 2026
سياسة

عقب انتخابه نائبا لرئيس البرلمان العربي.. الحصري: مسؤولية كبيرة في مرحلة دقيقة

هشام الحصري نائبا
هشام الحصري نائبا لرئيس البرلمان العربي
أسفرت الانتخابات الداخلية في البرلمان العربي، التي جرى تنظيمها على هامش الجلسة بحضور الرئيس محمد اليماحي، عن فوز هشام الحصري، عضو مجلس النواب، بمنصب النائب الثاني لرئيس البرلمان العربي بعد حصوله على 31 صوتا من الأصوات الصحيحة والبالغة 59 صوتا، فيما حصلت منافسته الدكتورة حنان سعيد على 28 صوتا.

انتخاب هشام الحصري نائبا لرئيس البرلمان العربي

وفي كلمته وجه النائب هشام الحصري، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، بخالص الشكر والتقدير لأعضاء البرلمان العربي على ثقتهم فيه بانتخابه نائبًا ثانيًا للرئيس، خلال الجلسة الثانية من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع والتى عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.
 

جهود البرلمان العربي في المرحلة الدقيقة 

وقال: إن هذا الفوز ليس تشريفًا لشخصي فحسب، بل هو تكليف ومسؤولية جسيمة أعتز بحملها في ظل هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها منطقتنا العربية.

وأكد أن تمثيل مصر في البرلمان العربي هو انعكاس للدور الريادي الذي تلعبه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في لمّ الشمل العربي وتثبيت أركان الأمن القومي العربي. 

وتابع:"نحن اليوم أمام مسؤولية تاريخية تتطلب منا تفعيل أدوات الدبلوماسية البرلمانية بشكل أوسع؛ لمواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية الراهنة، هدفي هو أن يظل البرلمان العربي منبرًا قويًا وصوتًا مسموعًا يدافع عن الحقوق العربية في كافة المحافل الدولية.

جهود الدبلوماسية البرلمانية في خدمة القضايا العربية

وشدد النائب على أن المرحلة الراهنة وما تشهده المنطقة من تحديات جسام، تتطلب "دبلوماسية برلمانية" نشطة وقادرة على صياغة مواقف عربية موحدة.

وأشار إلى أن البرلمان العربي يلعب دورًا محوريًا في دعم القضايا العربية العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وتعزيز التكامل الاقتصادي والتعاون في مجالات الأمن الغذائي والمائي، وهي الملفات التي تمثل أولوية قصوى لمصر ولأشقائها العرب. 

الجريدة الرسمية