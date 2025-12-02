استقبال رئيس البرلمان العربي في مجلس الشيوخ

18 حجم الخط

استقبل اليوم الثلاثاء، المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، بمقر المجلس، محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي والوفد المرافق له.

مناقشة العلاقات بين مجلس الشيوخ والبرلمان العربي

تناول اللقاء سبل دعم التعاون الثنائي بين مجلس الشيوخ، والبرلمان العربي، لتعزيز العمل العربي المشترك وخدمة قضايا الأمة العربية.

التنسيق بين البرلمان العربي ومجلس الشيوخ

في مستهل اللقاء، رحب رئيس مجلس الشيوخ برئيس البرلمان العربي، والوفد الموافق له، مؤكدًا حرص مجلس الشيوخ المصري، على التنسيق المستمر بين المجلس والبرلمان العربي، بهدف دعم العمل البرلماني العربي المشترك.

دور البرلمان العربي في دعم القضايا العربية

وأكد رئيس مجلس الشيوخ على أهمية الدور المحوري الذي يقوم به البرلمان العربي في خدمة القضايا العربية، مشددا على أهمية الدبلوماسية البرلمانية في ظل التحديات الراهنة التي تتطلب تكاتف الجهود على كافة المستويات، لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية للشعوب العربية.

من جانبه قدم رئيس البرلمان العربي، التهنئة للمستشار عصام الدين فريد، بمناسبة توليه رئاسة مجلس الشيوخ، معربأً عن ثقته في أن مجلس الشيوخ سيكون على قدر آمال الشعب المصري في ممارسة دوره النيابي والتشريعي.

دور القيادة السياسية في دعم البرلمان العربي

وأشاد اليماحي بدور مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم البرلمان العربي، وكذلك دعم القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي ستظل قضية العرب الأولى.

المشاركين في استقبال وفد البرلمان العربي بمجلس الشيوخ

حضر اللقاء اللواء أحمد العوضي، والمستشار فارس سعد، وكيلا المجلس، والسفير محمد العرابي، عضو المجلس، والمستشار الدكتور أحمد عبد الغني، أمين عام مجلس الشيوخ، والمستشار عمرو يسري، المستشار القانوني لرئيس المجلس.

