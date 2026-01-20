الثلاثاء 20 يناير 2026
سياسة

المستشار هشام بدوي يستقبل رئيس البرلمان العربي

المستشار هشام بدوي
المستشار هشام بدوي يستقبل رئيس البرلمان العربي
استقبل المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بمقر المجلس بالعاصمة الجديدة محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي.

استقبال رئيس البرلمان العربي في مجلس النواب 

في مُستهل اللقاء، تقدم محمد أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بالتهنئة للمستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، على نيله ثقة أعضاء مجلس النواب المصري لتولي رئاسة المجلس.

توطيد العلاقة بين مجلس النواب والبرلمان العربي

وأكد حرص البرلمان العربي على توطيد أسس التعاون الراسخ بين البرلمان العربي ومجلس النواب المصري، والإرتقاء بها إلى أعلى المستويات خدمةً لقضايا الأمة العربية، وتحقيق ‏تطلعات شعوبها في العيش الكريم.

كما ثمن رئيس البرلمان العربي الدعم الذي تقدمه الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لعمل البرلمان العربي، والذي يُعبر بجلاء عن الدور المحوري والرائد الذي تقوم به الدولة المصرية في دعم وتعزيز العمل العربي المُشترك على كافة مستوياته.

من جانبه، عبر المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، عن بالغ تقديره لتهنئة رئيس البرلمان العربي، مُشيدًا بجهود البرلمان العربي في دعم وتعزيز العمل البرلماني العربي المُشترك.

وأكد على حرص مجلس النواب على دعم عمل البرلمان العربي خاصة في هذا التوقيت الدقيق الذي تمر به الأمة العربية.

الجريدة الرسمية