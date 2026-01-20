المستشار هشام بدوي يستقبل رئيس البرلمان العربي

18 حجم الخط

استقبل المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بمقر المجلس بالعاصمة الجديدة محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي.

استقبال رئيس البرلمان العربي في مجلس النواب

في مُستهل اللقاء، تقدم محمد أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بالتهنئة للمستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، على نيله ثقة أعضاء مجلس النواب المصري لتولي رئاسة المجلس.

توطيد العلاقة بين مجلس النواب والبرلمان العربي

وأكد حرص البرلمان العربي على توطيد أسس التعاون الراسخ بين البرلمان العربي ومجلس النواب المصري، والإرتقاء بها إلى أعلى المستويات خدمةً لقضايا الأمة العربية، وتحقيق ‏تطلعات شعوبها في العيش الكريم.

كما ثمن رئيس البرلمان العربي الدعم الذي تقدمه الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لعمل البرلمان العربي، والذي يُعبر بجلاء عن الدور المحوري والرائد الذي تقوم به الدولة المصرية في دعم وتعزيز العمل العربي المُشترك على كافة مستوياته.

من جانبه، عبر المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، عن بالغ تقديره لتهنئة رئيس البرلمان العربي، مُشيدًا بجهود البرلمان العربي في دعم وتعزيز العمل البرلماني العربي المُشترك.

وأكد على حرص مجلس النواب على دعم عمل البرلمان العربي خاصة في هذا التوقيت الدقيق الذي تمر به الأمة العربية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.