وفد البرلمان العربي الآسيوي يزور الهلال الأحمر للاطلاع على الجهود المصرية في دعم غزة

استقبلت الدكتورة آمال إمام، المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، وفد البرلمانيين العربي الآسيوي، بحضور النائب عبد الهادي القصبي رئيس منتدى البرلمانيين العربي الآسيوي وعضو مجلس الشيوخ، النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب ونخبة من البرلمانيين العرب والآسيويين؛ للاطلاع على جهود الدولة المصرية والهلال الأحمر المصري في دعم غزة.

استعرضت الدكتورة آمال إمام، المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، دور الهلال الأحمر المصري في خدمة الإنسانية على مر تاريخه، كأقدم جمعية أهلية عاملة في مصر تجاوزت الـ 100 عام، وكونه عضو الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر البالغ عددها 192 جمعية حوّل العالم.

وأوضحت إمام دور الهلال الأحمر المصري كجهاز مساند للسلطات في أوقات السلم والكوارث غايته خدمة الإنسانية من خلال مبادئ تستند على عدم التحيز والحياد، بسواعد قوة قوامها 35 ألف متطوع ومتطوعة، حيث أدار الهلال الأحمر المصري بصفته الآلية الوطنية لتنسيق المساعدات،أكبر عملية إغاثية إنسانية لدعم غزة في التاريخ الحديث.

وكشفت المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري عن حجم المساعدات المقدمة إلى غزة والتي تجاوزت الـ 600 ألف طن منذ بدء الأزمة، إضافة إلى الخدمات المقدمة للمصابين والعابرين، واستقبال 916 طائرة إغاثة إنسانية، 605 شحنة مساعدات بحرية، هذا إلى جانب تنسيق الجهود مع الجهات المحلية ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى 59 دولة وبعثة دبلوماسية وأكثر من 50 منظمة دولية وأممية ؛ لضمان استجابة عالمية موحدة.

وفيما يخص قوافل « زاد العزة.. من مصر إلى غزة»، لفتت إلى أن الهلال الأحمر المصري دفع بـ 57 قافلة منذ 27 يوليو الماضي وحتى الآن، حاملة أكثر من 90 ألف طن من المساعدات، تضمنت 4 مليون سلة غذائية، أطنان من الدقيق، الخبز طازج، ألبان الأطفال، خيام، مواد طبية وأدوية علاجية، مستلزمات إغاثية، وسولار.

وأكدت المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، أن الدولة المصرية بذلت جهودًا كبيرة في ظل التزام راسخ لتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق، ففي ضوء الجهود المتواصلة للإمداد الغذائي للقطاع، تم إنشاء "المطبخ الإنساني" بمدينة الشيخ زويد، تم به إعداد وتوزيع أكثر من 700 ألف وجبة جافة، ما يزيد عن 500 ألف وجبة ساخنة، وأكثر من 2 مليون رغيف خبز، بأيدي متطوعي الهلال المصري في إطار مبادرة «لقمة هنية من مصر إلى غزة».

ومن جانبه، ثمن الدكتور عبد الهادي القصبي عضو مجلس الشيوخ، جهود الهلال الأحمر المصري في دعم غزة والتي تمثل استجابة إنسانية كبرى في ظل ظروف بالغة الصعوبة، وتأتى إتساقا مع جهود الدولة المصرية الإنسانية والدبلوماسية للحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه والتصدي للتهجير.

وناشد القصبي نواب البرلمان العربي الآسيوي، نقل رسالة إنسانية قبل أن تكون تشريعية برفض انتهاك حقوق الإنسان، موضحًا أن الأموال الذي ضخت للسلاح إذا استخدمت في خدمة الإنسانية سيكون العالم أفضل.

اصطحبت المدير التنفيذي للهلال المصري البرلمانيين العرب الآسيويين، في جولة تفقدية لمركز تعبئة وتجهيز المساعدات الإنسانية، وغرفة العمليات المركزية، واستمع الوفد إلى آلية عمل الغرفة على مدار 24 ساعة، وكيفية التعامل مع الأزمات من المتابعة والإبلاغ، موضحة أن الغرفة تعمل كمركز رصد وتنبؤ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.